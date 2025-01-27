Більшість населення та підприємців вважають корупцію другою проблемою країни і помітили її зростання за рік — дослідження Сьогодні 06:34 — Казна та Політика

Більшість населення та підприємців вважають корупцію другою проблемою країни і помітили її зростання за рік — дослідження, freepik

Більшість населення (79,4%) і бізнесу (76%) вважають корупцію в Україні другою серед основних проблем країни. На першому місці — збройна агресія росії.

Про це свідчать результати дослідження Національного агентства із питань запобігання корупції (НАЗК).

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Таким чином корупція увійшла до топ-3 суспільних проблем в Україні. На першому місці — війна росії проти України — так вважає 92,3% населення і 95,7% бізнесу. На другому місці залишилася корупція — так вважає 79,4% населення і 76% бізнесу. Водночас проблема, яка посіла третє місце відрізняється: для населення це висока вартість життя і низькі доходи (67,5%), а для бізнесу — міграція населення (69,2%)

Інфографіка: НАЗК

Як населення, так і підприємці вважають політичну корупцію найсерйознішим типом корупції.

Найкорумпованішою сферою на думку населення є судова система, бізнес вважає, що це митниця.

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Респонденти відзначили суттєве зростання рівня корупції, хоча бізнес налаштований менш песимістично, ніж населення. Згідно із дослідженням, 69,1% населення (+7,9 в.п. до 2023 року — 61,2%) і 57% бізнесу повідомили про зростання рівня корупції в Україні за останні 12 місяців (+10,7 в.п. до 2023 року — 46,3%).

Інфографіка: НАЗК

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