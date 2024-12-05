Рада повернула конфіскацію майна в корупціонерів — Finance.ua

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Рада повернула конфіскацію майна в корупціонерів

Казна та Політика
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Рада повернула конфіскацію майна в корупціонерів
Рада повернула конфіскацію майна в корупціонерів
Верховна Рада виправила колізію, через яку було скасовано норму конфіскацію майна в корупціонерів.
Про це повідомив у своєму Тelegram-каналі депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За законопроєкт № 12 243−1 в цілому проголосували 276 депутатів за мінімально необхідних 226.
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Передбачається можливість застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням внаслідок засудження на підставі угоди про визнання винуватості за корупційне правопорушення.
Нагадаємо, що через технічно-юридичну помилку норми ухваленого президентського законопроєкту про нагороди наклалися на норми законопроєкту щодо угоди зі слідством.
Це створило колізію у законодавстві і дозволила корупціонерам, які пішли на угоду зі слідством, уникати конфіскації майна.
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Ухваленим законопроєктом, дана помилка має бути виправлена і конфіскація майна — відновлена.
Верховна Рада дозволила позбавляти державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресорки Росії чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Відповідний законопроєкт був поданий Президентом Володимиром Зеленським у липні.
За матеріалами:
Українські Новини
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