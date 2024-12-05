Рада повернула конфіскацію майна в корупціонерів — Finance.ua

Рада повернула конфіскацію майна в корупціонерів Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

Рада повернула конфіскацію майна в корупціонерів

Верховна Рада виправила колізію, через яку було скасовано норму конфіскацію майна в корупціонерів.

Про це повідомив у своєму Тelegram-каналі депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За законопроєкт № 12 243−1 в цілому проголосували 276 депутатів за мінімально необхідних 226.

Читайте також ВАКС конфіскував активи підсанкційних російських підприємців

Передбачається можливість застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням внаслідок засудження на підставі угоди про визнання винуватості за корупційне правопорушення.

Нагадаємо, що через технічно-юридичну помилку норми ухваленого президентського законопроєкту про нагороди наклалися на норми законопроєкту щодо угоди зі слідством.

Це створило колізію у законодавстві і дозволила корупціонерам, які пішли на угоду зі слідством, уникати конфіскації майна.

Читайте також До кінця року Україна отримає 10 мільярдів гривень, конфіскованих у російських олігархів та колаборантів

Ухваленим законопроєктом, дана помилка має бути виправлена і конфіскація майна — відновлена.

Верховна Рада дозволила позбавляти державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресорки Росії чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Відповідний законопроєкт був поданий Президентом Володимиром Зеленським у липні.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.