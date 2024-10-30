ВАКС конфіскував активи підсанкційних російських підприємців — Finance.ua

ВАКС конфіскував активи підсанкційних російських підприємців Сьогодні 06:36 — Казна та Політика

Вищий антикорупційний суд конфіскував низку активів двох російських підприємців.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 29 жовтня, лише частково задовольнивши позов Мін’юсту, інформує пресслужба міністерства.

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«29 жовтня колегія суддів ВАКС частково задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до двох осіб та Акціонерного товариства „ГРУПА ГМС“ та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закону України „Про санкції“. Антикорсуд ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, належні вищевказаним особам та товариству, а також стягнути активи щодо яких вони можуть прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження», — інформує суд.

Зокрема, суд стягнув в дохід держави корпоративні права українських підприємств:

АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (90,6065%);

АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (83,9112%);

АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — Інжиніринг» (100%);

ТОВ «Кусум фарм» (50%) та інші.

Також, судом стягнуто у дохід держави квартиру у Сумах, гладкоствольну рушницю тощо.

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