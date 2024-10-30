ВАКС конфіскував активи підсанкційних російських підприємців — Finance.ua
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ВАКС конфіскував активи підсанкційних російських підприємців

Казна та Політика
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Вищий антикорупційний суд конфіскував низку активів двох російських підприємців.
Відповідне рішення ВАКС ухвалив 29 жовтня, лише частково задовольнивши позов Мін’юсту, інформує пресслужба міністерства.
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«29 жовтня колегія суддів ВАКС частково задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до двох осіб та Акціонерного товариства „ГРУПА ГМС“ та застосувала до них санкцію, передбачену пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закону України „Про санкції“. Антикорсуд ухвалив рішення стягнути у дохід держави активи, належні вищевказаним особам та товариству, а також стягнути активи щодо яких вони можуть прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження», — інформує суд.
Зокрема, суд стягнув в дохід держави корпоративні права українських підприємств:
  • АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (90,6065%);
  • АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» (83,9112%);
  • АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання — Інжиніринг» (100%);
  • ТОВ «Кусум фарм» (50%) та інші.
Також, судом стягнуто у дохід держави квартиру у Сумах, гладкоствольну рушницю тощо.
За матеріалами:
Слово і Діло
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