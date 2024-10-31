Єврокомісія рекомендує Україні покращити розслідування корупційних справ — Finance.ua

Єврокомісія рекомендує Україні покращити розслідування корупційних справ Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Єврокомісія рекомендує Україні покращити розслідування корупційних справ

Єврокомісія відзначає певний прогрес України у боротьбі з корупцією і рекомендує Києву наступного року покращити результати розслідування справ про корупцію на найвищому рівні.

Про це йдеться у висновках та рекомендаціях Єврокомісії в межах щорічного «Пакеті розширення».

«Україна має певний рівень підготовки у сфері запобігання та боротьби з корупцією. Вона досягла певного прогресу завдяки зміцненню антикорупційної інституційної бази та поступового набуття досвіду розслідування та ухвалення судових рішень у справах про корупцію на найвищому рівні», — йдеться в документі.

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Зокрема, у звіті відзначається посилення незалежності та інституційної спроможності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції, в результаті чого вони стали більш ефективними.

«Наступного року Україна має продовжити зусилля для покращення результатів розслідування справ про корупцію на найвищому рівні, у тім числі арешту та конфіскації злочинних активів, зосереджуючи увагу на високопосадовцях та справах з високим рівнем впливу, які стосуються системної корупції у найбільш важливих секторах та установах», — йдеться в рекомендаціях Єврокомісії.

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Україна, зокрема, має «рішуче просувати реалізацію Державної антикорупційної програми до задовільного рівня».

Також рекомендується збільшити кількість суддів Вищого антикорупційного суду та адміністративного персоналу, посилити можливості НАБУ щодо проведення судових експертиз та незалежного прослуховування телефонних розмов, терміново завершити розгортання та використання системи електронного управління справами для антикорупційних органів.

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Як повідомлялося, Європейська комісія 30 жовтня ухвалила щорічний «Пакет розширення», який містить детальну оцінку стану справ та прогресу, досягнутого Албанією, Боснією і Герцеговиною, Косовом, Чорногорією, Північною Македонією, Сербією, Грузією, Республікою Молдова, Україною та Туреччиною на шляху до вступу в ЄС. Оцінки супроводжуються рекомендаціями та вказівками щодо пріоритетів реформ.

Укрінформ За матеріалами:

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