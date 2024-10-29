Корупціонерам винесли майже 7 тисяч вироків за час війни: яке покарання отримують найчастіше — Finance.ua

Корупціонерам винесли майже 7 тисяч вироків за час війни: яке покарання отримують найчастіше Сьогодні 10:45 — Кримінал

Корупціонерам винесли майже 7 тисяч вироків за час війни: яке покарання отримують найчастіше

З початку великої війни корупціонерам було винесено майже 7 тисяч вироків. Після тривалої перерви НАЗК поновило перевірку декларацій посадовців, й наразі прогнозується, що кількість вироків буде рости. Лише в 1,5% справ порушники отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Найбільше притягають до відповідальності корупціонерів на Львівщині, Вінниччині та Одещині.

Про це повідомляє Опендатабот.

«6 877 вироків корупціонерам було винесено від початку повномасштабної війни. Така кількість суттєва менша за період до війни. До порівняння, за цей час щороку виносилось по 2,5 тисяч вироків, тоді як у 2021 Реєстр корупціонерів поповнився на 6870 записів. Від початку року вже винесено 1758 вироків корупціонерам», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Опендатабот

Зазначається, що така динаміка пов’язана з тим, що на початку великого вторгнення для посадовців подання декларацій було добровільним, відповідно, й не контролювалося НАЗК.

Топ статті, через які засуджують корупціонерів, цього року:

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі — 663 вироки або 37.7% від загальної кількості. Це на третину менше, ніж торік. Несвоєчасне подання декларацій — 623 вироків або 35.4%. У порівнянні до минулого року таких порушень побільшало аж у 34 рази. У НАЗК зазначають, що дані про несвоєчасне подання декларацій почали надходити лише з квітня 2024 року, коли завершились одразу три кампанії декларування. Це десятки тисяч заяв, й наразі не всі є опрацьованими. Ймовірно, наступними роками ця цифра зросте та зрівняється з показниками до повномасштабного вторгнення. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, — 281 вирок або 16%. Це вдвічі менше, ніж торік.

Інфографіка: Опендатабот

У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф — це 1 714 вироків. Лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі — це 27 вироків.

Інфографіка: Опендатабот

Цьогоріч найбільше порушників отримали вироки на Львівщині — 172 або 9.8% від усієї кількості. Трохи менше зловмисників було засуджено у Вінницькій області — 151 або 8.6%. Трійку лідерів закрила Одещина з показником 115 справ або 6.5%.

Варто зауважити, що кількість записів по регіонах скоріш відбиває процеси стабільної роботи судів, аніж реальну кількість та локалізацію корупціонерів.

«Деякі функції НАЗК були призупинені через повномасштабну війну на два роки, тож зараз ми маємо якнайшвидше опрацювати весь той накопичений обсяг роботи, який раніше робився поетапно. Ми змінили підхід до відбору та перевірок декларацій, запровадивши автоперевірки та відбираючи для повних перевірок лише декларації з високим рейтингом ризику. Правоохоронці вже відкрили 126 кримінальних проваджень за матеріалами повних перевірок НАЗК лише за 9 місяців поточного року. Вже за рішенням судів ми зможемо вносити осіб, які отримають відповідні вироки, до Реєстру», — зазначили в НАЗК.

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