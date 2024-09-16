Стефанішина повідомила, яких законів бракує для подолання корупції — Finance.ua

Стефанішина повідомила, яких законів бракує для подолання корупції Сьогодні 19:12 — Казна та Політика

Стефанішина повідомила, яких законів бракує для подолання корупції

Бажання України долучитися до Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку спонукало парламентарів розробляти та приймати відповідні законопроєкти про боротьбу із корупцією.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції Ольга Стефанішина під час конференції «Україна на шляху до ОЕСР та приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом».

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«В парламенті є відповідний законопроєкт про відповідальність юридичних осіб. Є ще кілька законопроєктів, які розроблялись разом із міжнародними партнерами. Такі законопроєкти є пріоритетом для ухваленні, очікується їх розгляд до кінця року. Буквально сьогодні розпочинається перший раунд переговорів з приводу членства України в ЄС і основним стрижнем переговорного процесу є питання фундаментальних прав і верховенства права. На сьогодні делегація у Брюсселі, яка буде вести переговори три дні, налічує майже 300 осіб. Це говорить про те, що нам є, що розказати. Попри умови повномасштабної війни в Україні повністю функціональна система державних інституцій», — зазначила Стефанішина, яка також входить у команду переговорників по вступу України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що 16 вересня у Києві проходить конференція «Україна на шляху до ОЕСР та приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом», яка зібрала наших партнерів у цьому питанні.

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