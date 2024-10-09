ВР підтримала звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом угод зі слідством — Finance.ua

ВР підтримала звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом угод зі слідством Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

ВР підтримала звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом угод зі слідством

Верховна Рада 9 жовтня прийняла в першому читанні законопроект 12 039 про звільнення корупціонерів від в’язниці шляхом укладення угод зі слідством. «За» проголосували 268 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Цей текст підтримали і САП і НАБУ, також він відповідає нашим міжнародним зобовʼязанням» — написав він.

З його слів, законопроект не голосували одразу в цілому, так як в залі були застереження щодо цього від двох фракцій.

Депутат указав суть проєкту:

вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років;

при цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф — це 102 мільйони гривень максимум за особливо тяжкий злочин, більше 4 мільйонів гривень за тяжкий злочин;

також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено;

при цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем за вийнятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора;

у випадку коли мова йде про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант який повністю відшкодовує збитки, сплачує штарф та може отримати додатково конфіскацію.

При цьому, як зазначила голова Антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна, справедливий механізм угод зі слідством — це зобов’язання перед ЄС, від виконання якого залежить отримання щонайменше 350 мільйонів євро фінансової допомоги у бюджет. Тобто, Україна має ухвалити цей закон, аби отримати кошти від іноземних партнерів.

Про підтримку законопроекту також заявили у НАБУ і САП.

Документ, зокрема, передбачає запровадження стосовно особи, яка надала викривальні покази та підтвердила їх іншими доказами, а також у разі повного або часткового відшкодування збитків, покарання у вигляді позбавлення волі, але більш м’якого ніж передбачено санкцією статті.

Довідка Finance.ua:

Посадовці «помиляються» у своїх деклараціях в середньому на 15 млн грн. 1 246 435 декларацій було подано до 11 вересня 2024 року за даними Національного агентства з питань запобігання корупції. Кількість виправлених документів порівняно з минулим роком зросла майже в 2 рази.

Серед повністю вивчених декларацій 46% містять в собі порушення на загальну суму 1 856,1 млн грн. Загалом усі помилки пов’язані із неправильно вказаними сумами в деклараціях. Різниця полягає у розмірах неточностей: загубилися суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів.

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