Іспанія оголосила про виділення Україні €10 млн гуманітарної допомоги — Finance.ua

Іспанія оголосила про виділення Україні €10 млн гуманітарної допомоги Сьогодні 11:39

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час візиту до Львова 28 січня оголосив про виділення Україні додаткових 10 мільйонів євро на гуманітарні потреби.

Про це повідомляє сайт іспанського МЗС.

Як зауважили, гроші передадуть Києву від Іспанської агенції співробітництва.

Ця сума доповнить 100 мільйонів євро, які Іспанія вже надала Україні від початку повномасштабного вторгнення. Окрім цієї гуманітарної допомоги є ще сума на допомогу у відновленні, яка з початку російської агресії склала 400 мільйонів євро.

У пресслужбі також розповіли, що Альбарес у Львові зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Вони разом відкрили культурний центр, створений завдяки Трастовому фонду Іспанії-ЮНЕСКО з питань співробітництва у сфері розвитку. Як пояснили в іспанському відомстві, йдеться про простір, спеціально присвячений культурі як фактору миру та стійкості в контексті війни та повоєнного періоду в Україні, чия культурна виробнича структура втратила 90% своїх ресурсів через війну.

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