З якими проблемами під час працевлаштування стикаються українці: результати опитування — Finance.ua

З якими проблемами під час працевлаштування стикаються українці: результати опитування Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

З якими проблемами під час працевлаштування стикаються українці: результати опитування

У складних економічних умовах роботодавці не можуть відповідати повною мірою зарплатним забаганкам працівників. Майже половина спеціалістів (45%), що перебуває у активному пошуку роботи чи планує змінити місце праці найближчим часом, говорять про те, що не можуть знайти роботу з гідним розміром заробітної плати. І хоча українські компанії намагаються утримати заробітні плати на конкурентному рівні, зростаючий рівень інфляції посилює незадоволення українців своїми доходами.

Про це свідчить аналітика від GRC.ua

Вагомою причиною складнощів при закритті вакансій також є невідповідність існуючої потреби бізнесу у фахівцях певних професій та кваліфікації та тих спеціалістів, що є на ринку. Погоджуються з роботодавцями й працівники.

Кожен п’ятий фахівець (21%) відчув зменшення кількості вакансій у своїй професії та свою незатребуваність.

Щоправда, розуміючи таку проблему, українці гоготові до зміни професії та погоджуються перепрофілюватися. За останній рік частка тих спеціалістів, які хочуть здобути нову професію, аби бути більш затребуваним/затребуваною на ринку праці, збільшилася з 54% у 2023 році до 63% наприкінці 2024 року.

Серед інших проблем працевлаштування найчастіше озвучувались:

проблеми у комунікації з рекрутерами,

дискримінація з боку роботодавців через вікову ознаку,

складнощі у пошуку роботи ВПО та ветеранів.

Не відчули жодних негативних змін у процесі пошуку роботи та працевлаштуванні 22% опитаних спеціалістів.

При цьому, якщо раніше кадровий голод проявлявся у пошуку спеціалістів окремих, зокрема робітничих, професій, то зараз бізнес стикається з дефіцитом кадрів на всі категорії працівників.

«Отже, на ринку праці сьогодні спостерігається парадокс, коли роботодавці відчувають наростаючий кадровий голод, а спеціалісти не можуть знайти роботу. Пояснень такому явище багато. Проте і роботодавці, і фахівці одностайно озвучили 2 основні проблеми: невідповідність очікувань по рівню заробітної плати фахівців та можливості оплати праці роботодавцями, а також те, що сьогодні потреби роботодавців у фахівцях певних професій та кваліфікації не покривають наявні на ринку спеціалісти. Багато спеціалістів залишаються незатребуваними», — підсумували у GRC.ua.

Довідка Finance.ua:

Рівень офіційного безробіття в Україні сягнув історичного мінімуму. Однак йдеться саме про кількість тих, хто офіційно зареєструвався як безробітний. Станом на грудень таких було усього 94,2 тисячі, з яких 75,8 тисячі — жінки.

У Держслужбі зайнятості дали відповідь на питання, чому під час війни зменшилась кількість «офіційно безробітних». Однією із причин там називають виїзд працездатного населення за кордон.

При цьому рівень безробіття залишається одним із ключових викликів для економіки України як у короткостроковій перспективі, так і з огляду на зростаючу потребу у фахівцях різних професій для реалізації програм відновлення.

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