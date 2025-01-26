Високий рівень безробіття — один з найбільших викликів для української економіки
Рівень безробіття залишається одним із ключових викликів для економіки України як у короткостроковій перспективі, так і з огляду на зростаючу потребу у фахівцях різних професій для реалізації програм відновлення.
Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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Він наголосив на необхідності посилення роботи в напрямі підвищення ефективності діючих та запуску нових програм, які сприятимуть зайнятості та скороченню безробіття.
Скільки громадян вдалося працевлаштувати у 2024 році
Гетманцев підсумував роботу Державної служби зайнятості у 2024 році.
За його словами, у 2024 році вдалося забезпечити зайнятість 330 тисяч громадян, з яких 250 тисяч були працевлаштовані.
Найбільше працевлаштованих зафіксовано у Дніпропетровській (22,8 тис.), Львівській (16,3 тис.) та Харківській (15,6 тис.) областях.
За рахунок реалізації компенсаційних програм для роботодавців надано роботу 16 тисячам безробітних різних категорій.
Серед результатів можна виокремити наступне:
- працевлаштовано 15 тисяч ВПО за рахунок компенсації роботодавцям витрат на оплату праці;
- 32,8 тисяч осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру (найбільше — у Харківській (6,7 тис.), Черкаській (4,3 тис.), Хмельницькій (2,6 тис.) областях);
- здійснено 138 тис. направлень громадян для участі у роботах в рамках «Армії відновлення» (найбільше — у Харківській (17,4 тис.), Донецькій (15,5 тис.), Київській (14,7 тис.) областях);
- 41 тисяча осіб пройшли навчання за направленням Держслужби зайнятості, з них 24 тисячі осіб — у Центрах професійно-технічної освіти ДСЗ (діють у Дніпрі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Сумах, Харкові)
- видано 23 тисячі ваучерів на здобуття освіти (нині доступні вже 155 професій та спеціальностей)
Результати програми «Власна справа»
Одним з інструментів забезпечення зайнятості є програма «Власна справа», яка передбачає виділення грантів на створення та розвиток власного бізнесу.
Від початку її реалізації видано 23 тисяч мікрогрантів (до 250 тисяч грн.) на загальну суму 5,4 млрд. грн., у результаті передбачено створення 47 тисяч нових робочих місць.
Найактивніше реалізується програма у Львівській області (майже 3,1 тис. мікрогрантів), м. Києві (близько 2,1 тис.), Рівненській області (1,7 тис.)
У рамках «ветеранської компоненти» програми «Власна справа» понад 1,1 тисяча заявників-переможців отримали на безповоротній основі грантів (у розмірі до 1 млн. грн.) на загальну суму 537 млн. грн, у результаті планується створення 2,2 тисяч робочих місць.
Довідка Finance.ua:
- за даними Держстату, в Україні кардинально змінився ринок праці, перш за все, через війну. Тими професіями, які раніше вважали суто «чоловічими», зараз все частіше займаються жінки. Для цього навіть проводять спеціальні курси з перекваліфікації. Найбільше вакансій — в переробній промисловості, будівництві та освіті;
- фахівці зазначають про збільшення кількості зайнятих спеціалістів в Україні. Якщо у 2023 році про це говорили 67% опитаних, то у 2024 році 81% респондентів озвучили, що вони наразі працюють;
- на працевлаштування шукачі роботи витрачають в середньому 3−6 місяців.
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