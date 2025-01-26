Високий рівень безробіття — один з найбільших викликів для української економіки Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Високий рівень безробіття — один з найбільших викликів для української економіки

Рівень безробіття залишається одним із ключових викликів для економіки України як у короткостроковій перспективі, так і з огляду на зростаючу потребу у фахівцях різних професій для реалізації програм відновлення.

Про це повідомив Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він наголосив на необхідності посилення роботи в напрямі підвищення ефективності діючих та запуску нових програм, які сприятимуть зайнятості та скороченню безробіття.

Скільки громадян вдалося працевлаштувати у 2024 році

Гетманцев підсумував роботу Державної служби зайнятості у 2024 році.

За його словами, у 2024 році вдалося забезпечити зайнятість 330 тисяч громадян, з яких 250 тисяч були працевлаштовані.

Найбільше працевлаштованих зафіксовано у Дніпропетровській (22,8 тис.), Львівській (16,3 тис.) та Харківській (15,6 тис.) областях.

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За рахунок реалізації компенсаційних програм для роботодавців надано роботу 16 тисячам безробітних різних категорій.

Серед результатів можна виокремити наступне:

працевлаштовано 15 тисяч ВПО за рахунок компенсації роботодавцям витрат на оплату праці;

за рахунок компенсації роботодавцям витрат на оплату праці; 32,8 тисяч осіб брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру (найбільше — у Харківській (6,7 тис.), Черкаській (4,3 тис.), Хмельницькій (2,6 тис.) областях);

брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру (найбільше — у Харківській (6,7 тис.), Черкаській (4,3 тис.), Хмельницькій (2,6 тис.) областях); здійснено 138 тис. направлень громадян для участі у роботах в рамках «Армії відновлення» (найбільше — у Харківській (17,4 тис.), Донецькій (15,5 тис.), Київській (14,7 тис.) областях);

громадян для участі у роботах в рамках «Армії відновлення» (найбільше — у Харківській (17,4 тис.), Донецькій (15,5 тис.), Київській (14,7 тис.) областях); 41 тисяча осіб пройшли навчання за направленням Держслужби зайнятості, з них 24 тисячі осіб — у Центрах професійно-технічної освіти ДСЗ (діють у Дніпрі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Сумах, Харкові)

пройшли навчання за направленням Держслужби зайнятості, з них 24 тисячі осіб — у Центрах професійно-технічної освіти ДСЗ (діють у Дніпрі, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Сумах, Харкові) видано 23 тисячі ваучерів на здобуття освіти (нині доступні вже 155 професій та спеціальностей)

Результати програми «Власна справа»

Одним з інструментів забезпечення зайнятості є програма «Власна справа», яка передбачає виділення грантів на створення та розвиток власного бізнесу.

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Від початку її реалізації видано 23 тисяч мікрогрантів (до 250 тисяч грн.) на загальну суму 5,4 млрд. грн., у результаті передбачено створення 47 тисяч нових робочих місць.

Найактивніше реалізується програма у Львівській області (майже 3,1 тис. мікрогрантів), м. Києві (близько 2,1 тис.), Рівненській області (1,7 тис.)

У рамках «ветеранської компоненти» програми «Власна справа» понад 1,1 тисяча заявників-переможців отримали на безповоротній основі грантів (у розмірі до 1 млн. грн.) на загальну суму 537 млн. грн, у результаті планується створення 2,2 тисяч робочих місць.

Довідка Finance.ua:

за даними Держстату, в Україні кардинально змінився ринок праці, перш за все, через війну. Тими професіями, які раніше вважали суто «чоловічими», зараз все частіше займаються жінки. Для цього навіть проводять спеціальні курси з перекваліфікації. Найбільше вакансій — в переробній промисловості, будівництві та освіті;

фахівці зазначають про збільшення кількості зайнятих спеціалістів в Україні. Якщо у 2023 році про це говорили 67% опитаних, то у 2024 році 81% респондентів озвучили, що вони наразі працюють;

на працевлаштування шукачі роботи витрачають в середньому 3−6 місяців.

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