Яких спеціалістів найчастіше шукають роботодавці в Україні — Finance.ua

Яких спеціалістів найчастіше шукають роботодавці в Україні Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Яких спеціалістів найчастіше шукають роботодавці в Україні

В Україні кардинально змінився ринок праці, перш за все, через війну. Тими професіями, які раніше вважали суто «чоловічими», зараз все частіше займаються жінки. Для цього навіть проводять спеціальні курси з перекваліфікації. Найбільше вакансій — в переробній промисловості, будівництві та освіті.

Про це розповіли у Державному центрі зайнятості

Топ затребуваних професій в Україні

В Україні деякі професії, що мають великий потік кадрів, постійно потребують людей. Це посади продавця, офіціанта, баристи, підсобного робітника, вантажника. Крім того, попит мають спеціалісти з універсальних професій — водій, бухгалтер, юрист, економіст. Такі вакансії зустрічаються в абсолютно різних галузях, тому такі популярні.

Як зазначають в Державному центрі зайнятості, вказані професії будуть актуальними протягом цього року. Це пов’язано зі стабільним попитом на ринку праці та основними проблемами, з якими стикаються роботодавці.

Найбільш популярні професії в Україні

У сфері торгівлі та послуг зараз найбільше шукають:

продавців,

адміністраторів,

кухарів,

барист,

торгових представників,

офіціантів,

охоронців.

Найбільш затребуваними серед кваліфікованих робітників є:

водій,

слюсар,

комплектувальник,

швачка,

електрик,

електромонтер,

токар.

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Серед спеціалістів та професіоналів найбільше шукають:

бухгалтерів,

інженерів,

лікарів,

фармацевтів,

механіків,

експедиторів,

технологів,

вчителів,

вихователів,

економістів,

юристів.

Некваліфіковані робітники:

вантажник,

прибиральник,

комірник,

підсобний робітник,

двірник.

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