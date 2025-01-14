Яких спеціалістів найчастіше шукають роботодавці в Україні — Finance.ua

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Яких спеціалістів найчастіше шукають роботодавці в Україні

Особисті фінанси
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Яких спеціалістів найчастіше шукають роботодавці в Україні
Яких спеціалістів найчастіше шукають роботодавці в Україні
В Україні кардинально змінився ринок праці, перш за все, через війну. Тими професіями, які раніше вважали суто «чоловічими», зараз все частіше займаються жінки. Для цього навіть проводять спеціальні курси з перекваліфікації. Найбільше вакансій — в переробній промисловості, будівництві та освіті.
Про це розповіли у Державному центрі зайнятості.

Топ затребуваних професій в Україні

В Україні деякі професії, що мають великий потік кадрів, постійно потребують людей. Це посади продавця, офіціанта, баристи, підсобного робітника, вантажника. Крім того, попит мають спеціалісти з універсальних професій — водій, бухгалтер, юрист, економіст. Такі вакансії зустрічаються в абсолютно різних галузях, тому такі популярні.
Як зазначають в Державному центрі зайнятості, вказані професії будуть актуальними протягом цього року. Це пов’язано зі стабільним попитом на ринку праці та основними проблемами, з якими стикаються роботодавці.

Найбільш популярні професії в Україні

У сфері торгівлі та послуг зараз найбільше шукають:
  • продавців,
  • адміністраторів,
  • кухарів,
  • барист,
  • торгових представників,
  • офіціантів,
  • охоронців.
Найбільш затребуваними серед кваліфікованих робітників є:
  • водій,
  • слюсар,
  • комплектувальник,
  • швачка,
  • електрик,
  • електромонтер,
  • токар.
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Серед спеціалістів та професіоналів найбільше шукають:
  • бухгалтерів,
  • інженерів,
  • лікарів,
  • фармацевтів,
  • механіків,
  • експедиторів,
  • технологів,
  • вчителів,
  • вихователів,
  • економістів,
  • юристів.
Некваліфіковані робітники:
  • вантажник,
  • прибиральник,
  • комірник,
  • підсобний робітник,
  • двірник.
За матеріалами:
Novyny.live
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