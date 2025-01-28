Чому під час війни зменшилась кількість «офіційно безробітних»: відповідь Держслужби зайнятості — Finance.ua
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Чому під час війни зменшилась кількість «офіційно безробітних»: відповідь Держслужби зайнятості

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Чому під час війни зменшилась кількість «офіційно безробітних»: відповідь Держслужби зайнятості
Чому під час війни зменшилась кількість «офіційно безробітних»: відповідь Держслужби зайнятості
До початку повномасштабного вторгнення Держслужба зайнятості щороку обслуговувала близько мільйона громадян, але наразі ця цифра суттєво скоротилась. Цьому є декілька причин.
Про це розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.
Першою причиною, як пояснила Жовтяк, є те, що велика кількість працездатного населення виїхала за кордон. Попри те, що біженці мають можливість зареєструватись в статусі безробітних, зокрема через портал «Дія», вони не можуть отримувати виплати.
Інша причина полягає у тому, що всі військовозобов’язані при реєстрації в Держслужбі зайнятості повинні надати військово-облікові документи, що відповідає принципу «Працюй або воюй». Якщо до повномасштабного вторгнення в структурі безробітних пропорція чоловіків та жінок була приблизно рівною, то сьогодні 80% - це жінки й 20% - чоловіки.
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«Крім того, можливим фактором, що вплинув на бажання людей реєструватися в Службі зайнятості, є скорочення термінів виплат допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану. Якщо раніше виплати здійснювалися протягом одного року, а для деяких категорій населення (громадян передпенсійного віку) — до двох років, то зараз мова йде про три місяці. А для людей передпенсійного віку — один рік», — додала Жовтяк.
За її словами, кошти, що вивільнились, були спрямовані на:
  • розвиток й можливості;
  • гранти;
  • навчання людей;
  • розширення компенсації для роботодавців;
  • створення нових робочих місць.

Довідка Finance.ua:

  • Рівень офіційного безробіття в Україні досяг історичного мінімуму. Однак йдеться саме про кількість тих, хто офіційно зареєструвався як безробітний. Станом на грудень таких було усього 94,2 тисячі, з яких 75,8 тисячі — жінки.
  • При цьому рівень безробіття залишається одним із ключових викликів для економіки України як у короткостроковій перспективі, так і з огляду на зростаючу потребу у фахівцях різних професій для реалізації програм відновлення.
  • Розмір допомоги з безробіття розраховується для кожної особи індивідуально, він залежить від страхового стажу людини, її заробітної плати та причини звільнення. Допомога з безробіття виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру (стаття 22 закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття»).
  • З 1 січня 2025 року максимальна допомога по безробіттю становить 8 тисяч гривень
За матеріалами:
РБК-Україна
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