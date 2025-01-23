В Україні застосують ШІ для пошуку роботи для безробітних — Finance.ua

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В Україні застосують ШІ для пошуку роботи для безробітних

Фінтех і Картки
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В Україні застосують ШІ для пошуку роботи для безробітних
В Україні застосують ШІ для пошуку роботи для безробітних
Міністерство економіки зосередило свою роботу на впровадженні штучного інтелекту (ШІ) для пошуку вакансій безробітним українцям, на подоланні перешкод для працевлаштування жінок та перенавчанні.
Про це йдеться на сайті відомства.
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За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, Інститут Тоні Блера дослідив ринок праці в Україні та визначив основні інструменти для залучення українців до економічної активності.
«Ми залучаємо всесвітньо відомі інституції з багатим міжнародним досвідом, щоб впроваджувати найбільш ефективні політики посилення ринку праці. Інститут Тоні Блера презентував дев’ять напрямів, які можуть сприяти збільшенню зайнятості та економічної активності населення як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», — пояснює вона.
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Наразі робота зосереджена на трьох основних напрямах:
  • залучення ШІ до процесів пошуку вакансій і кадрів,
  • подолання перешкод для працевлаштування жінок
  • та перенавчання та опанування нових професій.
Зокрема, за дослідженням Інституту Тоні Блера, наразі 37% безробітних людей в Україні готові змінити професію або пройти перенавчання.
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Раніше писали, що технологічні лідери світу прогнозують, що наступний етап нової ери штучного інтелекту настане у 2025 році. Водночас їхні прогнози свідчать про те, що перспективи ШІ у цьому році досі залишаються невизначеними.

Довідка Finance.ua:

  • Попит на спеціалістів у галузі штучного інтелекту (ШІ) стрімко зростає. За даними дослідження, 41% компаній по всьому світу планують скоротити кількість співробітників до 2030 року через автоматизацію процесів за допомогою ШІ.
  • Прогнози показують, що найбільші скорочення торкнуться працівників поштових служб, секретарів і спеціалістів із розрахунку зарплати, а також графічних дизайнерів і юристів.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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