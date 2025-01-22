Світовий суперкомп’ютер розробить вакцини за допомогою ШІ — Finance.ua

Світовий суперкомп’ютер розробить вакцини за допомогою ШІ Сьогодні 01:23 — Технології&Авто

Світовий суперкомп’ютер розробить вакцини за допомогою ШІ

Суперкомп’ютер вартістю £225 млн використовує штучний інтелект (ШІ) для розробки нових ліків і вакцин, пише AI4Future.

Саймон Макінтош-Сміт, професор високопродуктивних обчислень в Університеті Брістоля, зазначив, що Isambard-AI дає Великій Британії реальні шанси бути конкурентоспроможною на світовому рівні. Коли цього літа він стане повністю функціональним, Isambard-AI буде найпотужнішим суперкомп’ютером у Великій Британії.

В інтерв’ю для BBC Radio Bristol професор Макінтош-Сміт сказав: «Невелика частина системи вже працює, і ми вже використовуємо її для таких завдань, як пошук нових ліків і вакцин для лікування людей».

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Він додав, що команда використовує комп’ютер для розробки вакцин від хвороби Альцгеймера та інших форм деменції, а також лікування серцево-судинних захворювань, емфіземи та різних видів раку.

Технологія також допомагає одній групі дослідників значно покращити діагностику меланоми — виду раку шкіри — для широкого спектру відтінків шкіри. «Це може виконувати величезний обсяг рутинної роботи, яку людині було б складно або неможливо зробити, завдяки величезній обчислювальній потужності», — зазначив професор.

Як саме ШІ допомагає створювати нові вакцини та ліки?

Як пояснив професор Макінтош-Сміт, моделі ШІ зараз здатні «моделювати, як саме ліки діють у тілі на молекулярному рівні — до атомів і молекул».

«Багато ліків працюють, взаємодіючи з певними білками в тілі людини, деактивуючи їх або змінюючи їхню поведінку», — пояснив він.

Раніше вчені повинні були самостійно визначати, як потенційні ліки можуть взаємодіяти з цими білками — процес, що базувався на «величезному досвіді, інтелекті та здогадах». «Але можна зробити лише обмежену кількість припущень, — додав професор. — А фізичне створення та тестування ліків займає багато часу, коштує грошей і має свої обмеження».

Суперкомп’ютери на кшталт Isambard-AI змінюють цю ситуацію, використовуючи бази даних із мільйонами потенційних ліків, які можна тестувати на ранніх етапах віртуально, а не в лабораторії. «ШІ скорочує кількість комбінацій, які потрібно випробувати, знаходячи найперспективніші варіанти та зосереджуючись на них. Це дозволяє швидше та ефективніше працювати», — додав він. «Ми можемо врятувати мільйони життів завдяки цій технології, і це надзвичайно захоплює. Фантастично, що ми можемо робити це тут, у Брістолі», — підсумував професор.

Потенційно змінює світ

На своєму виступі цього тижня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що ШІ має «величезний потенціал» для модернізації громадських послуг у країні. Як приклади, він навів використання технології для перевірки доріг і виявлення ям, а також швидшої діагностики хвороб, таких як рак.

Коли професора Макінтош-Сміта запитали про великі інвестиції в Isambard-AI, він відповів, що «прибуток може бути світового масштабу». Порівнюючи розвиток ШІ із запуском інтернету або винаходом мобільних телефонів, він додав: «Однією з переваг фінансування Isambard-AI урядом є те, що всі ці розробки проводяться в інтересах суспільства».

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