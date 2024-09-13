Розробники Microsoft анонсували запуск найпотужнішого квантового суперкомп’ютера у світі — Finance.ua

Розробники Microsoft анонсували запуск найпотужнішого квантового суперкомп’ютера у світі Сьогодні 00:06 — Фондовий ринок

Розробники Microsoft оголосили про плани створити найпотужніший у світі квантовий суперкомп’ютер. Цей прорив стане результатом багаторічних досліджень та співпраці з компанією Atom Computing.

Квантовий суперкомп’ютер базуватиметься на технології керування атомами, що дозволить значно підвищити швидкість обробки даних та знизити рівень помилок. Для цього Microsoft працює над впровадженням нової архітектури, яка використовуватиме так звані логічні кубіти — елементи, що зможуть зберігати й обробляти більше інформації, ніж традиційні комп’ютери. Квантові обчислення здатні обробляти дані паралельно, що суттєво збільшить їхню ефективність у порівнянні зі звичайними машинами.

Квантові суперкомп’ютери мають потенціал змінити багато галузей. Вони можуть розв’язувати задачі, які зараз вважаються неможливими для звичайних комп’ютерів. Серед перспективних сфер використання — розробка нових матеріалів, медичні дослідження, штучний інтелект та криптографія. За допомогою квантового суперкомп’ютера можна буде моделювати процеси на рівні атомів і молекул, що відкриє нові горизонти для досліджень у хімії та фізиці.

Microsoft активно інвестує в розвиток квантових технологій. Вони прагнуть створити машину, яка зможе виконувати понад мільйон rQOPS (квантових операцій на секунду), що стане проривом у сфері обчислювальної техніки. При цьому рівень помилок у таких операціях не перевищуватиме однієї на трильйон. Такі показники дозволять використовувати квантові комп’ютери в реальних сценаріях, де зараз використовують класичні обчислювальні системи.

Компанія вже досягла успіхів у створенні компонентів для своєї квантової машини. Вони розробляють технології, які забезпечують стабільну роботу кубітів при температурах, вищих за абсолютний нуль, що полегшує комерціалізацію квантових обчислень.

У серпні вчені оголосили про створення нової мережі суперкомп’ютерів, яка може стати ключовим етапом на шляху до розробки надрозумного штучного інтелекту. Мережа об’єднує обчислювальні ресурси, які дозволять значно прискорити розвиток штучного інтелекту.

noworries За матеріалами:

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