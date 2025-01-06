Технологічні лідери прогнозують нову еру ШІ у 2025 році — Finance.ua

Технологічні лідери прогнозують нову еру ШІ у 2025 році Сьогодні 02:37 — Технології&Авто

Технологічні лідери прогнозують нову еру ШІ у 2025 році, Фото: freepik

Технологічні лідери світу прогнозують, що наступний етап нової ери штучного інтелекту настане у 2025 році. Водночас їхні прогнози свідчать про те, що перспективи ШІ у цьому році досі залишаються невизначеними.

Про це пише Business Insider.

Зміни у взаємодії людей і технологій

Зокрема багато керівників вважають, що взаємодія людей з технологіями буде змінюватися і надалі, тому це, швидше за все, вплине на робочі місця.

Водночас технічний директор Amazon Вернер Фогельс у своєму грудневому блозі наголосив, що більш цілеспрямоване використання технологій «змінює наші відносини з цифровим світом», тому люди надають перевагу добробуту, а не прагненню привернути увагу до себе.

«Працівники завтрашнього дня будуть керуватися не лише фінансовим успіхом і кар’єрним просуванням, але й глибшим бажанням творити позитивні зміни у світі», — додав Фогельс.

Прогнози протестів та змін у роботі

Своєю чергою генеральний директор стартапу Hugging Face, що займається розробкою штучного інтелекту, Клеман Деланж прогнозує більш войовничу реакцію на ШІ.

За його словами, «перший великий громадський протест, пов’язаний зі штучним інтелектом», відбудеться у 2025 році.

Також цей рік покаже, чи збудеться прогноз, про який Білл Гейтс говорить вже понад 10 років. Зокрема він неодноразово заявляв, що до 2025 року дві третини всіх робочих місць у США будуть вимагати певної освіти після закінчення середньої школи.

Водночас Фогельс вважає, що у 2025 році користувачі технології відшукають цілеспрямованіші способи використання своїх пристроїв.

Зокрема у своєму блозі він вказав дані, які пов’язані з використанням соцмереж та проблемами психічного здоров’я серед підлітків у США, як на «індикатор необхідності переосмислення наших відносин з технологіями».

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«Кожен свайп, заголовок і сповіщення ретельно розроблені, щоб зачепити нас», — зауважив технічний директор Amazon.

Своєю чергою Клеман Деланж спрогнозував, що інші споживачі будуть купувати більш футуристичні пристрої, такі як роботи, що розробляються Tesla та іншими робототехнічними компаніями.

«Щонайменше 100 000 персональних роботів зі штучним інтелектом будуть попередньо замовлені», — написав він у LinkedIn.

УНІАН За матеріалами:

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