ШІ сприяє кар’єрному зростанню та підвищенню зарплати — дослідження Сьогодні 03:15 — Технології&Авто

ШІ сприяє кар’єрному зростанню та підвищенню зарплати — дослідження, Фото: freepik

Працівники не заперечують використання штучного інтелекту на роботі й навіть готові змінити компанію, якщо їм запропонують кращу інтеграцію ШІ.

Про це свідчить дослідження компанії Freshworks.

Freshworks опитали 4 тисячі працівників сфери знань у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Індії, Австралії та Новій Зеландії.

Висновки дослідження:

98% працівників відповіли, що штучний інтелект заощаджує їм час;

71% стали продуктивнішими;

67% використовують цей час для навчання інших;

66% виконують більш комплексні та креативні завдання.

ШІ та карʼєрне зростання

До того ж 38% працівників зазначили, що ШІ сприяв їхньому кар’єрному зростанню, як у плані підвищення позиції, так і заробітної плати.

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46% співробітників розглянули б можливість змінити роботу на таку, де ШІ використовується більш ефективно.

Що готові пожертвувати працівники за доступ до ШІ

Також у межах дослідження у співробітників запитали, чим би вони були готові пожертвувати, аби зберегти доступ до ШІ на роботі.

37% працівників готові були б відмовитися від віддаленої роботи, а 40% від корпоративних святкових вечірок.

31% опитуваних вважають, що якщо компанія не надає працівникам інструменти на основі штучного інтелекту, це свідчить про її байдужість до них.

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38% зазначили, що не змогли б впоратися з робочим навантаженням без використання ШІ.

Однак 90% не вважають себе експертами у цій галузі, а 73% вважають, що для розуміння переваг ШІ необхідне навчання та адаптація.

Як ставляться до ШІ компанії

Водночас компанії також інвестують у штучний інтелект. 61% опитаних бізнесів заявили, що збільшили впровадження ШІ у 2024 році.

68% організацій готові платити своїм працівникам за підвищення їхньої кваліфікації в галузі ШІ.

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Крім того, штучний інтелект відіграє важливу роль у процесі розгляду підвищень для багатьох організацій — 55% враховують цей фактор.

Також 45% планують створювати окремі позиції, пов’язані з ШІ. 61% компаній ставлять за мету до 2025 року залучити працівників, які не мають досвіду роботи з ШІ, до використання нових технологій.

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