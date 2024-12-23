LG показала салон автомобіля «майбутнього», яким керує ШІ — Finance.ua

LG показала салон автомобіля «майбутнього», яким керує ШІ Сьогодні 01:33 — Технології&Авто

LG показала салон автомобіля «майбутнього», яким керує ШІ

LG Electronics готується вразити відвідувачів виставки CES 2025 своєю новою розробкою — «розумним» салоном автомобіля з штучним інтелектом. Ця інноваційна система, яка отримала назву «AI In-Vehicle Experience», обіцяє зробити водіння більш безпечним і комфортним.

Завдяки технології Vision AI система здатна розпізнавати водія і пасажирів, аналізувати їхні потреби та емоційний стан, а також оптимізувати умови в салоні.

Система складається з двох компонентів:

DMS (Driver Monitoring System): відстежує стан водія в режимі реального часу, аналізуючи його серцевий ритм і міміку. Вона може сповіщати про втому або стрес, а також допомагати водієві стежити за своїм здоров’ям.

DIMS (Driver and Interior Monitoring System): аналізує стан всього салону, включаючи наявність пасажирів, їх розташування та потреби.

«Розумний» салон адаптується до індивідуальних уподобань водія і пасажирів, пропонуючи персоналізовані послуги: оптимальні маршрути, інформацію про дорожні умови та цікаві місця поблизу.

На виставці CES 2025 LG продемонструє можливості своєї нової системи за допомогою інтерактивних симуляцій. Відвідувачі зможуть відчути себе в кабіні автомобіля майбутнього і переконатися в перевагах «чуйного інтелекту».

«AI In-Vehicle Experience» від LG — це ще один крок до створення автомобілів майбутнього, які будуть не лише комфортними і безпечними, але й здатними розуміти та задовольняти потреби водія і пасажирів.

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