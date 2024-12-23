LG показала салон автомобіля «майбутнього», яким керує ШІ — Finance.ua
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LG показала салон автомобіля «майбутнього», яким керує ШІ

Технології&Авто
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LG показала салон автомобіля «майбутнього», яким керує ШІ
LG показала салон автомобіля «майбутнього», яким керує ШІ
LG Electronics готується вразити відвідувачів виставки CES 2025 своєю новою розробкою — «розумним» салоном автомобіля з штучним інтелектом. Ця інноваційна система, яка отримала назву «AI In-Vehicle Experience», обіцяє зробити водіння більш безпечним і комфортним.
Завдяки технології Vision AI система здатна розпізнавати водія і пасажирів, аналізувати їхні потреби та емоційний стан, а також оптимізувати умови в салоні.
Система складається з двох компонентів:
  • DMS (Driver Monitoring System): відстежує стан водія в режимі реального часу, аналізуючи його серцевий ритм і міміку. Вона може сповіщати про втому або стрес, а також допомагати водієві стежити за своїм здоров’ям.
  • DIMS (Driver and Interior Monitoring System): аналізує стан всього салону, включаючи наявність пасажирів, їх розташування та потреби.
«Розумний» салон адаптується до індивідуальних уподобань водія і пасажирів, пропонуючи персоналізовані послуги: оптимальні маршрути, інформацію про дорожні умови та цікаві місця поблизу.
LG показала салон автомобіля «майбутнього», яким керує ШІ
На виставці CES 2025 LG продемонструє можливості своєї нової системи за допомогою інтерактивних симуляцій. Відвідувачі зможуть відчути себе в кабіні автомобіля майбутнього і переконатися в перевагах «чуйного інтелекту».
«AI In-Vehicle Experience» від LG — це ще один крок до створення автомобілів майбутнього, які будуть не лише комфортними і безпечними, але й здатними розуміти та задовольняти потреби водія і пасажирів.
За матеріалами:
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