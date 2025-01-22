Трамп презентував інвестиційний проєкт на $500 мільярдів для розвитку ШІ — Finance.ua

Трамп презентував інвестиційний проєкт на $500 мільярдів для розвитку ШІ Сьогодні 12:39 — Світ

Трамп презентував інвестиційний проєкт на $500 мільярдів для розвитку ШІ

Дональд Трамп оголосив про створення проєкту Stargate за участі компаній OpenAI, Oracle і банку Softbank, який забезпечить інвестиції обсягом $500 мільярдів для розвитку технологій штучного інтелекту в США.

Про це президент США сказав на пресконференції в Білому домі.

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«У майбутньому нова американська компанія, яка інвестує щонайменше $500 мільярдів в інфраструктуру штучного інтелекту в США, просуватиметься дуже й дуже швидко та створить понад 100 тисяч американських робочих місць майже одразу», — заявив він.

Компанія базуватиметься в Техасі. Очікується, що початкові інвестиції становитимуть $100 мільярдів впродовж першого року, в наступні чотири роки ця сума має сягнути пів трильйона.

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Ці кошти підуть, зокрема, на масштабне розширення центрів обробки даних, а також будівництво електростанцій для забезпечення роботи штучного інтелекту.

Тим часом регуляторні перспективи штучного інтелекту залишаються невизначеними. У понеділок Трамп скасував указ Байдена від 2023 року, який забезпечував обмеження процесу розвитку ШІ.

Укрінформ За матеріалами:

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