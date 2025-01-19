ШІ замість людей — хто може залишитися без роботи до 2030 року Сьогодні 20:01

ШІ замість людей — хто може залишитися без роботи до 2030 року

Попит на спеціалістів у галузі штучного інтелекту (ШІ) стрімко зростає. За даними дослідження, 41% компаній по всьому світу планують скоротити кількість співробітників до 2030 року через автоматизацію процесів за допомогою ШІ.

Про те, працівників яких професій зможе замінити штучний інтелект до 2030 року, повідомляє CNN

Хто може втратити роботу через ШІ

Багато компаній заявляють, що будуть інвестувати в перенавчання своїх працівників, щоб вони могли ефективно працювати з новими технологіями.

Згідно з опитуванням Всесвітнього економічного форуму (WEF), 77% компаній планують перекваліфікувати своїх працівників для роботи з ШІ в найближчі п’ять років. Проте цього року WEF зазначає, що вплив ШІ на ринок праці буде не лише позитивним. Попит на фахівців у галузі ШІ також зростає:

70% компаній шукають розробників ШІ;

62% компаній — спеціалістів, які працюють з цими технологіями.

Прогнози показують, що найбільші скорочення торкнуться працівників поштових служб, секретарів і спеціалістів із розрахунку зарплати, а також графічних дизайнерів і юристів. Це пов’язано не лише з розвитком ШІ, а й з іншими тенденціями на ринку праці. Водночас експерти зазначають, що основним результатом впливу ШІ буде покращення людських навичок, а не їх повна заміна.

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