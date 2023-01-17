Давос-2023: найголовніше (новина оновлюється) — Finance.ua

Давос-2023: найголовніше (новина оновлюється) Сьогодні 15:00

Давос-2023: найголовніше (новина оновлюється)

У швейцарському місті Давос стартував Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Участь у цьогорічному форумі під гаслом «Співпраця у фрагментованому світі» братиме рекордна кількість глав держав та урядів — 52.

Цьогоріч на форумі зберуться провідні експерти із 130 країни. Вони обговорюватимуть вирішення енергетичних та продовольчих криз, боротьбу з високою інфляцією, низькими темпами зростання та високою заборгованістю, усунення соціальних уразливостей тощо.

Як повідомлялося , серед учасників ВЕФ не буде представників росії та Китаю. ВЕФ заморозив свої зв’язки з російськими структурами ще у 2022 році, після того як москва вторглася в Україну наприкінці лютого, а Китай все ще переживає значний сплеск захворюваності на COVID-19.

Понеділок, за традицією, присвячений культурній програмі — увечері відбудеться нагородження лауреатів премії Crystal Awards. Діловий порядок денний стартує у вівторок.

У цій новині Finance.ua розповідатиме про основні меседжі із Всесвітнього економічного форуму.

📉 Що очікує світову економіку у 2023 році

Організатор Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі оголосив результати опитування щодо динаміки світової економіки, коли лідери бізнесу та урядів зібралися на свої щорічні збори у Швейцарії. Як з’ясувалося, дві третини головних економістів приватного та державного секторів очікують на глобальну рецесію вже цього року.

🥶 Чим небезпечна нова холодна війна для світової економіки

Після закінчення політичної холодної війни світова економіка зросла приблизно втричі. Але сьогодні існує нова небезпека розпаду світу на блоки-суперники. Таку заяву зробила голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. За її словами, це було б помилкою колективної політики, яка призведе до бідності і меншої захищеності.

🤡 Економіка рф на десятиліття зануриться в рецесію

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції проти росії за повномасштабне вторгнення в Україну занурюють російську економіку в рецесію на десятиліття. Чиновниця запевнила: безкарності за усі російські злочини не буде.

🤝 Кличко зустрівся з міністром економіки Німеччини

Мер Києва Віталій Кличко, перебуваючи на економічному форумі у Давосі, повідомив, що зустрівся з віцеканцлером — міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком. За його словами, незабаром столицю чекають хороші новини.

🌎 Як Закон про зниження інфляції у США допоможе у ситуації із кліматом

У Міжнародному енергетичному агентстві (МЕА) вірять, що нове законодавство Сполучених Штатів, спрямоване на боротьбу з внутрішньою інфляцією, є найважливішою кліматичною угодою з часів Паризької угоди. Експерти у Давосі кажуть, що саме цей закон сприятиме інвестиціям у відновлювану енергію.

💸 Чи зростають зарплати у американців: оцінка Bank of America

Споживачі в США все ще перебувають у «досить хорошому стані», і їхні зарплати зростають. Таку динаміку бачать у Bank of America навіть попри те, що Федеральна резервна система продовжує вилучати надлишкову ліквідність із системи. Також у банку прогнозують, що економіка США може потрапити в легку рецесію пізніше цього або наступного року

☹️ У Credit Suisse попереджують про наслідки «жахливого 2022 року»

Голова правління Credit Suisse Group AG Аксель Леманн попередив , що співробітники компанії повинні підготуватися до скорочення зарплатних бонусів, адже швейцарський кредитор починає болісну та дорогу реабілітацію після жахливого року, який змусив його залучити акціонерів для отримання нових коштів.

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