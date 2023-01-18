«Big Oil продала велику брехню»: глава ООН критикує енергетичних гігантів за ігнорування власних кліматичних досліджень — Finance.ua

«Big Oil продала велику брехню»: глава ООН критикує енергетичних гігантів за ігнорування власних кліматичних досліджень Сьогодні 13:39 — Енергетика

«Big Oil продала велику брехню»: глава ООН критикує енергетичних гігантів за ігнорування власних кліматичних досліджень

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив гігантів викопного палива за ігнорування власних кліматичних досліджень, звинувативши нафтову та газову промисловість у прагненні збільшити видобуток, попри те, що вони «добре знають», що їх бізнес-модель несумісна з виживанням людства.

Про це він заявив під час спеціального звернення на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія.

«Дехто з Big Oil (назва, яка використовується для опису кількох найбільших у світі нафтогазових компаній, що торгуються публічно. — Ред.) поширював велику брехню. І, як і в тютюновій промисловості, винні мають бути притягнуті до відповідальності», — сказав Гутерреш.

Його коментарі з’явилися незабаром після того, як дослідження показали, як Exxon Mobil, одна з найбільших у світі нафтових компаній, точно спрогнозувала глобальне потепління ще в 1970-х роках. При цьому компанія й надалі десятиліттями публічно суперечила власним дослідженням.

У дослідженні, опублікованому минулого тижня в журналі Science, йдеться, що приватні прогнози Exxon щодо підвищення глобальної температури часто були більш точними, ніж дослідження провідних світових вчених NASA. Проте Exxon заперечує ці звинувачення.

У дослідницьких роботах раніше було встановлено, що Exxon усвідомлювала небезпеку глобального потепління з кінця 1970-х років, тоді як інші організації нафтової промисловості знали про ризики, пов’язані зі спалюванням викопного палива, принаймні з 1950-х років.

Спалювання викопного палива, такого як вугілля, нафта та газ, є головною причиною надзвичайної кліматичної ситуації.

«Кожен тиждень приносить нову кліматичну жахливу історію», — сказав Гутерріш, попередивши, що зобов’язання обмежити підвищення глобальної температури до 1,5 градусів за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальним рівнем «стирається у порох». Зазначимо, саме цей температурний поріг є бажаною метою, встановленою в знаменній Паризькій угоді 2015 року .

Гутерреш сказав, що без подальших дій людство буде на шляху до підвищення глобальної температури на 2,8 градуса за Цельсієм.

«Наслідки будуть руйнівними. Деякі частини нашої планети стануть непридатними для життя. І для багатьох це смертний вирок», — сказав він.

CNBC За матеріалами:

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