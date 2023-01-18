П'ять санкційних кроків, які позбавлять росію $40 мільярдів щорічних нафтогазових доходів - дослідження — Finance.ua

П'ять санкційних кроків, які позбавлять росію $40 мільярдів щорічних нафтогазових доходів - дослідження Сьогодні 11:32 — Енергетика

П'ять санкційних кроків, які позбавлять росію $40 мільярдів щорічних нафтогазових доходів - дослідження

Експерти KSE Institute у новому дослідженні запропонували п’ять кроків для посилення тиску на енергетичний сектор агресора. Підрахунки свідчать, що ці заходи — комбінація з посилення наявних санкцій та нових обмежень — можуть позбавити росію $40 мільярдів нафтогазових доходів у 2023 році.

Що пропонують експерти

1. Знизити верхню межу ціни на російську нафту з $60 до $50 за барель з 5 лютого, коли набуде чинності ембарго на нафтопродукти.

Це призведе до скорочення доходів росії при незначному ризику зростання цін на нафту, оскільки росія матиме потужний стимул для продовження постачання нафти, враховуючи собівартість видобутку, яка оцінюється в $10-15 за барель.

Фактично, експерти пропонують знизити верхню межу ціни до $30 за барель у найближчі місяці.

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2. Встановити граничні ціни на нафтопродукти (дизельне паливо, мазут, авіаційний керосин), на які припадає близько 1/3 російського експорту нафти.

Межа має бути визначена на основі нижчої граничної ціни на нафту та цін до вторгнення, які, як правило, були нижчими.

3. Заборонити імпорт російського газу до ЄС трубопроводами, контрольованими рф. Це повністю заблокує будь-які спроби агресора перезапустити газопроводи «Ямал» та «Північний потік», а також перекриє газопровід «Турецький потік» — залишивши продаж через українську ГТС єдиним каналом трубопровідного постачання російського газу до Європи.

Це підвищить енергетичну безпеку та доходи України, водночас зменшивши обсяги продажу газу росією та звівши нанівець мету рф продавати газ до Європи в обхід України.

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4. Імпорт скрапленого природного газу з росії до ЄС має бути заборонений. Таке рішення вже ухвалили США, Великобританія, Канада та Польща.

5. Запровадити повні санкції проти «Газпрому», «Газпромбанку» та російських нафтових компаній. Незначні винятки з обмежень можуть бути зроблені для фінансових операцій, пов’язаних з торгівлею нафтою в межах цінового ліміту.

Досі санкційна коаліція була обережною через залежність Заходу від російських енергоносіїв. Але тепер, коли ця залежність фактично ліквідована, немає жодних підстав не запроваджувати широкі санкції проти російських нафтогазових компаній.

Санкції повинні торкнутися всіх російських нафтогазових компаній, як державних — «Газпром», «Роснефть», «Газпромнефть», «Зарубежнефть», так і приватних — «Сургутнефтегаз» і «Лукойл».

Це зменшить нафтогазові доходи росії приблизно на $40 млрд у 2023 році, що призведе до зниження доходів від експорту нафти і газу до рівня, який раніше спричиняв фінансову та валютну кризи в росії.

«Минулого року російська економіка була стійкою, попри жорсткий санкційний тиск, оскільки рекордні доходи від продажу нафти й газу допомогли уникнути глибокої кризи. Однак, в умовах падіння цін на енергоносії та блокування значної частки міжнародних резервів, економіка агресора стає фундаментально крихкою. Нові санкції наближають критичну межу, за якою росія не зможе продовжувати війну», — зазначають експерти KSE Institute.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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