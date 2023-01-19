JPMorgan: Ставки ФРС зростуть вище 5%, тому що все ще існує «велика базова інфляція» — Finance.ua

JPMorgan: Ставки ФРС зростуть вище 5%, тому що все ще існує «велика базова інфляція» Сьогодні 16:12

JPMorgan: Ставки ФРС зростуть вище 5%, тому що все ще існує «велика базова інфляція»

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон вважає, що процентні ставки можуть перевищити прогнози Федерального резерву, оскільки інфляція залишається високою. Про це він розповів CNBC у четвер на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, Швейцарія.

«Насправді я вважаю, що ставки, ймовірно, піднімуться вище 5%... тому що я думаю, що існує велика базова інфляція, яка не зникне так швидко», — сказав Даймон в ефірі «Squawk Box».

Щоб боротися зі стрімким зростанням цін, Федеральна резервна система підвищила базову процентну ставку до цільового діапазону між 4,25% і 4,5% — найвищого рівня за 15 років. Очікувана «кінцева» ставка, коли офіційні особи очікують припинити підвищення ставок, була встановлена ​​на грудневому засіданні на рівні 5,1%.

Індекс споживчих цін, який оцінює вартість базового набору товарів і послуг, у грудні зріс на 6,5% порівняно з минулим роком, ставши найменшим річним зростанням з жовтня 2021 року.

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Даймон із JPMorgan зазначає, що нещодавнє послаблення інфляції відбулося завдяки тимчасовим факторам, таким як зниження цін на нафту та сповільнення зростання економіки Китаю через пандемію.

«Я думаю, що ціни на нафту й газ, ймовірно, зростуть у наступні 10 років... Китай більше не буде дефляційним», — каже Даймон.

Серія різких підвищень процентних ставок підігріла занепокоєння щодо рецесії в США. Центральні банкіри все ще вважають, що у них є свобода дій для підвищення ставок, оскільки ринок праці та споживачі залишаються сильними.

Глава JPMorgan заявив, що якщо в США відбудеться помірна рецесія, процентні ставки зростуть до 6%. Він додав, що будь-кому важко передбачити економічні спади.

«Я знаю, що будуть спади, злети і падіння. Я справді не витрачаю час на хвилювання через це. Мене непокоїть погана державна політика, яка шкодить американському зростанню», — зазначив генеральний директор JPMorgan.

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