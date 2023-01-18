Битва з інфляцією ще не виграна: чи зможе Єврозона уникнути рецесії — Finance.ua

Битва з інфляцією ще не виграна: чи зможе Єврозона уникнути рецесії Сьогодні 12:28

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Європейському центральному банку ще не вдалося виграти боротьбу з захмарною інфляцією, тому його рекомендації щодо значного підвищення ставок у найближчі місяці залишаються в силі.

Про це заявив у середу голова центрального банку Франції Франсуа Віллеруа де Галау на щорічному Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.

ЄЦБ з липня підвищив ставки на 2,5 в.п. і зафіксував зміну на 50 базисних пунктів у лютому і, можливо, у 2025 році йому вдасться повернути інфляцію до 2% з нинішніх 10%.

«Ми повинні продовжувати курс у нашій боротьбі з інфляцією; вона ще не виграна», — сказав Віллерой у Давосі.

Його коментарі з’явилися після повідомлення Bloomberg News про те, що деякі політики розглядають менше підвищення в березні.

Віллерой заперечив ці заявки, заявивши, що вказівки президента ЄЦБ Крістін Лагард щодо підвищення на 50 базисних пунктів у лютому та на наступних засіданнях залишаються в силі.

Що буде з інфляцією

За його словами, загальна інфляція може досягти піку в першій половині 2023 року, після чого піде базове зростання цін, а загальна інфляція може впасти до 2% до кінця 2024 або початку 2025 року.

Віллерой також був відносно оптимістичним щодо зростання економіки, стверджуючи, що рецесії, яка є частиною базового прогнозу ЄЦБ, можна було б уникнути, враховуючи останні показники.

«Активність є більш стійкою, ніж очікувалося, і ми повинні уникнути рецесії цього року, якої я не очікував ще три місяці тому. У нас будуть хороші новини щодо загальної інфляції, оскільки ціни на енергоносії падають», — сказав він Bloomberg TV у Швейцарії.

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