Як запобігти житловій кризі у великих містах світу: пропозиція із Давосу — Finance.ua

Як запобігти житловій кризі у великих містах світу: пропозиція із Давосу Сьогодні 16:11 — Нерухомість

Як запобігти житловій кризі у великих містах світу: пропозиція із Давосу

Порожні офіси в усьому світі слід перетворити на квартири, щоб запобігти житловій кризі в багатьох країнах. Таке рішення запропонували керівники нерухомості на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу.

Навіщо це?

Вартість комерційної нерухомості падає: економічний спад зменшує попит на площі серед компаній, співробітники яких проводять менше робочого часу в офісах після пандемії COVID-19.

Натомість запропоноване рішення створить можливість усунути нестачу будинків, кажуть керівники нерухомості.

«Офісні будівлі необхідно перетворити на житлові. Вони стануть мозолями на очах, і це потрібно виправити», — сказав під час панельної дискусії Говард Лутнік, голова правління та генеральний директор нью-йоркської інвестиційної компанії Cantor Fitzgerald.

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Офіси зараз більш порожні, ніж свідчать офіційні дані, оскільки більшість будівель все ще приносять дохід орендодавцям. Однак, через те, що нинішні контракти на оренду рано чи пізно закінчаться, у таких містах, як Нью-Йорк, з’явиться значна кількість застарілих будівель, сказав Крістіан Ульбріх, генеральний директор глобальної консалтингової компанії JLL Inc.

«Тож ми маємо перепрофілювати ці будівлі в певній формі, інакше вони будуть порожніми та їх знесуть», — зазначив експерт.

Боси закликають працівників повертатися до офісів

Мільйони працівників були змушені працювати вдома під час карантину, спровокованого поширенням COVID-19 у 2020 році. Зараз же глави компаній намагаються переконати багатьох із своїх працівників відмовитися від переваг надомної роботи, додав Ульбріх.

«У компаніях є середній прошарок менеджерів і лідерів, які насолоджуються своїм домом у передмісті і не хочуть їздити на роботу. Це, як бачимо, створює проблему для молодих працівників, які також не повертаються», — сказав він.

Міста, які втратили свій звичний гомін у робочі будні, можуть відродитися, якщо державні органи нададуть фінансову підтримку в переобладнанні офісів, які недостатньо використовуються, на будинки. Адже перепрофілювання існуючих будівель може обійтися досить дорого, кажуть учасники дискусії.

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