Провідні інвестбанки світу готові залучати капітал в Україну — Goldman Sachs та BlackRock Сьогодні 15:00

Співпраця приватного та державного сектору, залучення масштабного приватного капіталу є запорукою швидкого та успішного відновлення України, заявили голова та виконавчий директор Goldman Sachs Девід Соломон та виконавчий директор BlackRock Ларрі Фінк.

Про це пише open4business.com.ua.

«Це буде серйозним викликом: йтиметься про партнерство між фінансовими інституціями по всьому світу, а також про партнерство між приватним сектором і державним сектором. Ми зацікавлені та готові приєднатися, залучаючи і капітал, і лідерство на ринках капіталу», — заявив Соломон у четвер у Давосі на «Українському сніданку», організованому Фондом Пінчука у четвер.

«У бесідах із президентом Зеленським я говорив, що наша мета, якщо ви нас наймете, не створити нових олігархів, а створити нову країну, створити капіталістичну систему, де капітал може бути правильно використаний. Це не означає, що ми відновлюватимемо стару Україну: ми будуватимемо найкращу Україну», — у свою чергу підкреслив Фінк.

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За словами голови Goldman Sachs, процес відновлення не буде простим і лінійним і вимагатиме значного обсягу капіталу.

«Відновлення не може відбуватися без співпраці приватного та державного секторів, без економічних стимулів та заохочення», — зазначив він.

За словами інвестбанкіра, буде перехідний період, коли цей капітал збиратиметься: приватний сектор та фінансові інституції виділятимуть ресурси, а уряди мають стати містком між приватним сектором своєї країни та урядом України.

У зв’язку з цим Соломон назвав дуже важливою ініціативу Канади щодо випуску держоблігацій на підтримку України на CAD500 млн.

«Ця ініціатива може мультиплікуватися, примножуватися та забезпечувати успіх», — вважає він.

Глава Goldman Sachs додав, що капітал працюватиме, і також зароблятиме гроші.

Фінк із BlackRock також зазначив, що не йдеться про філантропію, а про таке відновлення України, яка стане прикладом для всього світу.

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«І президент не просто прийняв це, а сказав, що ви повинні зробити навіть більше: Україна має стати країною, яка буде лідером в інноваціях, нових технологіях, декарбонізації», — сказав інвестбанкір.

За його словами, необхідно створити відповідну платформу, організаційну структуру, розрахувати kpi, куди йтимуть гроші, як їх використовувати, найняти українців, щоб вони керували нею.

«Тобто не ми маємо робити це. Ми просто організуємо процес, структуру і допомагатимемо наймати українців, які можуть керувати цим і привести до успіху», — наголосив Фінк.

Він зазначив, що в такий спосіб можна буде залучити капітал, показавши йому результат.

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