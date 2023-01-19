Форум у Давосі заохотив розвиток децентралізованих автономних організацій — Finance.ua
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Форум у Давосі заохотив розвиток децентралізованих автономних організацій

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Фото: https://www.coindesk.com/
Фото: https://www.coindesk.com/
Всесвітній економічний форум випустив «набір інструментів» для децентралізованих автономних організацій (DAO). Цей документ готували понад 100 експертів, і він має стати «відправною точкою для DAO». Фахівці поділилися порадами, як розробляти ефективні операційні, управлінські та правові стратегії в таких організаціях.
Міністр зв’язку Фінляндії Тімо Харакка виступив зі своєю заявою з цього приводу. Він вважає, що Європейський союз має розглянути закон про легалізацію DAO.
Політик стверджує, що важливий саме загальний міжнародний консенсус. Він допоможе уникнути згубної нормативної конкуренції між 27 членами блоку. А також запобігатиме необхідності індивідуального внесення поправок до тисяч законів, що регулюють різні типи контрактів.
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«У світі Web3 з’явилося багато нових гравців і учасників, які ще не фігурують в існуючому законодавстві. Візьмемо, наприклад, DAO: де вони визнані? Ми сподіваємося, що Європейська комісія стане ініціатором, і з нетерпінням чекаємо її роботи», — зазначив він.
Регулюючі органи в усьому світі намагаються класифікувати та регулювати децентралізовані фінанси. Це структури, в яких немає єдиного кредитора.
Деякі політики вважають, що ще занадто рано встановлювати правила для DeFi. Тому вони не включили цю тему в знаковий закон Європейського Союзу MiCA.
Нагадаємо, всі головні меседжі з Всесвітнього економічного форуму Finance.ua збирає в одному матеріалі.👇🏻

Давос-2023: найголовніше (новина оновлюється)

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