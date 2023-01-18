У Сеулі запустили власний метавсесвіт — Finance.ua
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У Сеулі запустили власний метавсесвіт

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У Сеулі запустили власний метавсесвіт
У Сеулі запустили власний метавсесвіт
16 січня мер Сеула О Се Хун провів брифінг для преси, в рамках якого оголосив про запуск проекту міського метавсесвіту.
У віртуальному просторі жителі столиці зможуть оформляти документи, подавати скарги до місцевих органів і отримати консультацію з того чи іншого питання.
Бета-версія проєкту «Metaverse Seoul» з’явилася ще у вересні минулого року. Фактично це центр адміністративних послуг, але в повністю віртуальному форматі.
Передбачається, що до 2026 року «Metaverse Seoul» стане своєрідним «хабом». Він охопить такі сфери, як туризм, економіка, культура і наука.
Водночас перший у світі міський метавсесвіт зберігає і соціальні функції. Користувачі тут можуть спілкуватися та ділитися контентом. А кожен юзер представлений персоніфікованим аватаром.
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Наступний етап реалізації проєкту — зробити його доступнішим для вікових користувачів. Близько 17% населення Південної Кореї — це пенсіонери, для яких поїздка в офіси міських структур може бути вкрай стомлюючою.
На даному етапі витрати на проєкт склали всього близько $1,6 млн. При цьому ініціатива виглядає не просто життєздатною, а й перспективною. Для порівняння, провальний гала-концерт Єврокомісії в метавсесвіті обійшовся бюджету в $400 тисяч і зібрав лише 5-6 осіб.
Нагадаємо, Південна Корея стала першою країною у світі, яка безпосередньо інвестувала в стартапи у сфері Metaverse. При цьому Сеул і Пусан змагаються за звання лідерів у підтримці таких проєктів.
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