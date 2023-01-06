Попри шалені збитки Meta все ще вірить у метавсесвіт — Finance.ua

Попри шалені збитки Meta все ще вірить у метавсесвіт Сьогодні 05:06 — Технології&Авто

Попри шалені збитки Meta все ще вірить у метавсесвіт

Багато що змінилося з того часу, як минулого року Марк Цукерберг сміливо заявив, що компанія, колись відома як Facebook, з головою зануриться у метапростір. До Meta дійшов технологічний спад, який призвів до скорочення штату на 11 тис. співробітників, а ціна акцій впала на 65%.

За цей час Meta витратила понад $10 млрд на своє бачення метавсесвіту і змогла показати тільки аватари з ледь працюючими ногами та гарнітури за $1,5 тис., які поки що не мають реального застосування. А тепер, з наближенням кінця 2022, компанія заявляє, що у новому році планує влити в метапростір ще більше грошей.

У своєму блозі під назвою «Чому ми все ще віримо в майбутнє» головний технічний директор Meta Ендрю Босворт визнав фінансові труднощі, але заявив, що компанія все одно планує в наступному році направити близько 20% загальних витрат на сегмент Reality Labs. Цей підрозділ, який відповідає за VR-гарнітури Meta і майбутні метаверсійні платформи цього року зазнав збитків у розмірі $9,44 млрд.

«Ми ніколи не думали, що буде легко або просто, але цей рік виявився навіть важчим, ніж ми очікували, — зізнався Босворт. — Економічні проблеми в усьому світі в поєднанні з тиском на основний бізнес Meta створили ідеальний шторм». Виконавчий директор сказав, що Meta внесла деякі корективи, але її загальні плани стосовно метавсесвіту нікуди не подінуться.

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«Я можу з упевненістю сказати, що після одного з найважчих років в історії компанії Meta залишається такою ж відданою нашому баченню майбутнього, як і в день, коли ми оголосили про це», — додав Босворт.

Хоча з боку 2022 рік може здатися провальним, Босворт сказав, що вважає, що інженери Reality Labs досягли успіху в розробці продукту Meta Quest Pro. Крім того, Босворт вказав на зростаючу популярність соціального досвіду в Quest Store як доказ того, що користувачі VR насправді зацікавлені в активному використанні гарнітур. Виконавчий директор сказав, що Meta планує витрачати більше часу на те, щоб допомогти розробникам Horizon Worlds досягти успіху у 2023 році.

"Хоча ми будемо продовжувати шукати способи працювати ефективніше, наше бачення і довгострокові дослідницькі зусилля не зміниться у 2023 році"‎, — додав Босворт.

Це, мабуть, має заспокоїти розчарованих інвесторів і критиків.

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