«Метавсесвіт» стало другим за важливістю словом року — Finance.ua
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«Метавсесвіт» стало другим за важливістю словом року

Фінтех і Картки
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«Метавсесвіт» стало другим за важливістю словом року
«Метавсесвіт» стало другим за важливістю словом року
Видавництво Oxford University Press назвало «метавсесвіт» другим за популярністю словом року.
Нагадаємо, що перше місце отримало поняття «гоблінський режим». Воно означає ледачий, неввічливий або неохайний стиль поведінки.
Цього року вперше до голосування за слово року залучили звичайних користувачів. Тож воно більше відображає ментальну карту суспільства.
У пресрелізі Oxford Languages детально пояснює терміни, які цього року задавали тренди. Вони пишуть, що частота використання поняття «метавсесвіт» зросла майже в 4 рази. Частково цьому допоміг ребрендинг Facebook на Meta. Хоча він відбувся в жовтні 2021 року, користувачі поступово звикають до нової назви. Також велику роль у популяризації терміна зіграло криптоком’юніті.
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«Зараз ми стикаємося з відносно новими концепціями. Наприклад, із гібридною роботою в просторі віртуальної реальності. Метавсесвіт буде актуальною темою для дебатів про етику та наше онлайн-майбутнє. Гідний противник „гоблінського режиму“» — підбиває підсумки Oxford Languages.
Третє місце виборов хештег #IStandWith. У соціальних мережах він особливо популярний зі словом Україна — #IStandWithUkraine або #StandWithUkraine. Користувачі всього світу висловлюють солідарність із нашим народом і демонструють свою підтримку.
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