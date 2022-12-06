Автоконцерн Fiat відкрив салон у метавсесвіті — Finance.ua

Автоконцерн Fiat відкрив салон у метавсесвіті Сьогодні 05:37 — Фінтех і Картки

Автоконцерн Fiat відкрив салон у метавсесвіті

Stellantis, материнська компанія автовиробника Fiat, повідомила про відкриття віртуального салону на базі Microsoft Cloud під назвою Fiat Metaverse Store.

Повідомляється, що проект запущено завдяки співпраці з технологічними компаніями Touchcast і Microsoft.

Крім віртуальної версії автомобіля Fiat, у цифровому салоні клієнта обслуговують живі консультанти техпідтримки в режимі реального часу. Клієнтів можуть проінформувати про технології автомобіля Fiat 500, включно з терміном роботи батареї автомобіля і часом підзарядки.

Крім того, клієнти можуть налаштувати віртуальну модель машини, вибравши кузов, колір, інтер’єр та інші функції. Очікується, що на початку 2023 року у віртуальному салоні буде доступний весь модельний ряд Fiat і продукти автоконцерну.

У березні 2021 року автоконцерн уклав співпрацю з компанією Kiri Technologies, для роздачі токенів KiriCoin власникам нової версії Fiat 500. Монетки можна було витрачати в спеціалізованих маркетплейсах для купівлі ваучерів Apple, Amazon, Netflix, Spotify і Zalando.

cryptomisto За матеріалами:

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