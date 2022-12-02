Гала-концерт Єврокомісії у метавсесвіті за $400 тисяч із тріском провалився — Finance.ua

Гала-концерт Єврокомісії у метавсесвіті за $400 тисяч із тріском провалився Сьогодні 22:23 — Фінтех і Картки

У середині жовтня Департамент міжнародних зв’язків Єврокомісії представив у Twitter проект цифрової платформи Global Gateway. У вівторок, 29 листопада, у метавсесвіті відбувся гала-концерт, на який прийшли лише шість осіб.

Що це за майданчик?

Ролик із презентацією платформи можна переглянути у публікації на офіційній сторінці департаменту. Відразу ж зазначимо, що у вічі впадає щонайменше спірний дизайн персонажів, низьке опрацювання оточення і незграбна анімація.

Дивно, що проект коштував 387 тисяч євро ($407,4 тисячі). Зазначимо, платформа замислювалася як аналог соціальної мережі, де люди могли б зустрічатися та разом обговорювати «глобальні проблеми».

Порожній та мертвий світ

У вівторок, 29 листопада, у Global Gateway відбувся гала-концерт. На ньому був присутній журналіст Вінс Чедвік. За його словами, на вечорі було всього п’ятеро гостей, не рахуючи його самого. І після «приголомшливо коротких» бесід Вінс зовсім залишився на самоті.

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Нагадаємо, Global Gateway мала стати «візиткою» Єврокомісії. Завдання проекту — залучити аудиторію віком від 18 до 35 років. Але з цим ініціатива повністю не впоралася. Складається враження, що проект обійшовся набагато дешевше за заявлену суму. Але це не найцікавіше.

«Сором і депресія»

Портал Devex з посиланням на джерело у департаменті заявляє , що ситуація шокувала самих співробітників.

Ось коментар одного з них: «Ми були шоковані. Хто взагалі затвердив це?»

Інший зазначив, що анонс проекту викликає сором та депресію. Також журнал зв’язався з кількома експертами з цієї теми, і кожен із них дав невтішну оцінку платформі з технічного погляду.

У Єврокомісії на запит порталу відповіли відпискою. У ній йдеться про те, що проект має на меті «залучити аудиторію», і його не будуть оцінювати з експертної точки зору. Схоже, це достатнє виправдання, щоб представити платформу у відверто «сирому» вигляді.

Що пропонує метавсесвіт за $400 тисяч

Замість персоніфікованих аватарів на майданчику, користувачі керують персонажами у вигляді повітряних куль. Конструктор зовнішності елементарний.

Не можна повернути камеру за допомогою клавіатури. Більшість рухів виконуються мишею, а перелік можливих функцій взаємодії зі світом украй мізерний.

Польоту нема, хоч він заявлявся в анонсі. В оточенні повно роботів, а соціальні функції обмежені чатом. І все це реалізовано в абсолютно безглуздій манері.

Примітно, що за документами Єврокомісія проводить вечірки у Global Gateway щотижня. Залишається тільки сподіватися, що від проекту є реальна користь, інакше місце на серверах краще звільнити під щось більш варте уваги.

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