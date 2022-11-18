Україна хоче почати надавати послуги в напрямку метавсесвіту – Федоров — Finance.ua

Україна хоче почати надавати послуги в напрямку метавсесвіту – Федоров Сьогодні 07:48 — Казна та Політика

Україна хоче почати надавати послуги в напрямку метавсесвіту – Федоров

Мінцифри працює над тим, аби Україна почала надавати послуги в метавсесвіті: вивчають варіант запуску можливості одружитися-розлучитися в метавсесвіті.

Про це віце-прем’єр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів на Київському міжнародному економічному форумі.

«Наша місія — зробити найзручнішу країну в світі з точки зору державних послуг, щоб всі послуги були в один клік. До цієї місії додався ще один пункт з найбільш інноваційною системою захисту, тому що неможливо говорити про зручну країну, коли в тебе літають ракети над головою. Технології безпеки — це новий тренд, на який тепер, після війни в Україні, буде попит на багато років вперед», — сказав Федоров.

За його словами, команда Мінцифри фокусується на двох трендах — govtech (робити так, щоб твої рішення купували інші країни) і military tech — захист.

«Це два напрямки, на яких ми фоксуємось, ми робитимемо все, щоб бути першими в світі, і щоб це відбулось в найкоротший час», — додав міністр.

«Також я зроблю певний спойлер, якщо ми вже заговорили про метавсесвіт. У нас вже є кілька MVP в напрямку метавсесвіту (Minimum viable product — мінімально життєздатний продукт. — Ред.), де ми хочемо почати надавати послуги, і стати однією з перших країн світу, яка це робить. Ми вже працюєм над першою послугою — у нас є кілька варіантів — ми тестуємо все: наприклад, однією з послуг ми хочемо запустити можливість одружитися-розлучитися в метавсесвіті. Ми бачимо в цьому потенціал», — резюмував Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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