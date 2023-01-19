Падіння ринку не лякає: розробка криптовалют продовжує процвітати (дослідження) — Finance.ua
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Падіння ринку не лякає: розробка криптовалют продовжує процвітати (дослідження)

Криптовалюта
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Падіння ринку не лякає: розробка криптовалют продовжує процвітати (дослідження)
Падіння ринку не лякає: розробка криптовалют продовжує процвітати (дослідження)
Нещодавнє дослідження компанії Electric Capital показало, що криптоіндустрія продовжує приваблювати нових розробників, незважаючи на спад на ринку. Проаналізувавши 250 мільйонів доповнень коду на GitHub, аналітики виявили, що кількість розробників, які працюють над криптовалютними проектами, за останній рік зросла на 5,4%, досягнувши 23 300 осіб.
Незважаючи на 70% падіння курсів основних криптовалют, кількість розробників, які постійно роблять внесок у криптопроекти, зросла на 15,2%. Водночас кількість «випадкових» кодерів, які брали участь лише один раз, зменшилася на 5,2%.
Падіння ринку не лякає: розробка криптовалют продовжує процвітати (дослідження)
Активність розробників досягла свого піку в червні 2022 року, коли в криптовалютних проектах брали участь 26 500 осіб. Зниження активності можна пояснити крахом екосистеми Terra у травні 2022 року. Водночас в екосистемі Web3 спостерігається рекордний приріст нових розробників на 25,8% — у 2022 році до неї приєдналося 61 127 осіб.
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У звіті також підкреслюється зростання кількості розробників, які працюють над конкретними проектами.
  • Кількість розробників Bitcoin зросла в 3 рази до 946 осіб, а розробників Ethereum у 5 разів — 5 819 осіб працюють над екосистемою цієї криптовалюти.
  • Інші проекти, такі як Solana, Polkadot, Cosmos та Polygon, також продемонстрували значне зростання кількості розробників, над кожним з яких працює понад 1 000 осіб.
Сфера NFT також зазнала сплеску популярності: кількість розробників зросла на 299% порівняно з 2021 роком. Крім того, кількість розробників, які працюють над DeFi-проєктами, зросла з 2 500 у 2021 році до 3 900.
За матеріалами:
cryptomisto
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