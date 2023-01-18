Криптовалютні аналітики очікують на досягнення Bitcoin десятирічного рекорду — Finance.ua
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Криптовалютні аналітики очікують на досягнення Bitcoin десятирічного рекорду

Криптовалюта
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Криптовалютні аналітики очікують на досягнення Bitcoin десятирічного рекорду
Криптовалютні аналітики очікують на досягнення Bitcoin десятирічного рекорду
За словами криптовалютних аналітиків DocumentingBTC, наразі Bitcoin близький до досягнення десятирічного рекорду. У листопаді 2013 року упродовж 15 днів флагманська криптовалюта демонструвала послідовний позитивний рух своєї вартості — це стало найдовшим подібним рухом в історії ВТС.
Наразі триває 14 день плюсової динаміки росту BTC $21,433.24.
Якщо завтра і післязавтра позитивний рух вартості цифрового активу збережеться, Bitcoin поставить новий рекорд.
За словами криптотрейдера Credible, якщо зростання ВТС продовжиться, головна криптовалюта може досягти нового історичного максимуму вже у найближчі місяці. «Домінування BTC, як і передбачалося, починає різко зростати. Очікується мегаріст криптовалюти — Bitcoin підніметься до нового історичного максимуму протягом наступних шести місяців або приблизно у цьому проміжку часу», — заявив аналітик.
Трейдер також порівняв поточну ринкову ситуацію із тією, яка була у вересні 2020 року. Тоді BTC консолідувався на рівні близько $ 9000, перш ніж різко стрибнути до $ 60 000.
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За матеріалами:
noworries
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