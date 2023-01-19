Андрій Садовий у Давосі розповів про ідею створення транспортного хабу на Львівщині — Finance.ua

Андрій Садовий у Давосі розповів про ідею створення транспортного хабу на Львівщині Сьогодні 12:57

Андрій Садовий у Давосі розповів про ідею створення транспортного хабу на Львівщині

Міський голова Львова Андрій Садовий в Давосі в кулуарах «Українського дому» розповів про ідею створення транспортного хабу в Жовкві на Львівщині, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«„Укрзалізниця“ планує прокласти до Львова три вузькі колії європейського стандарту: з Варшавського напрямку, з Кракова через Перемишль та з Угорщини, у зв’язку з чим є ідея транспортного хаба у Жовкві», — сказав Андрій Садовий.

Читайте також Які галузі будуть пріоритетними у відновленні економіки України — Свириденко з Давосу 2023

За словами міського голови Львова, транспортні проєкти, пов’язані з інтеграцією з європейською залізничною інфраструктурою, обговорять на великій конференції, що її готуються провести у Львові. Це потрібно, щоб залучитись партнерською підтримкою з ЄС.

Андрій Садовий також сказав, що наприкінці грудня вже обговорював цю конференцію у Брюсселі, зокрема мав зустріч із представниками транспортного департаменту.

«Їх це дуже цікавить. Вони вбачають у цьому сенс і готові інвестувати сьогодні гроші в ці реальні проєкти, які з погляду безпеки дають максимальну впевненість. Треба використати це, тому що це все залишається в Україні», — сказав міський голова Львова.

Нагадаємо, всі головні меседжі з Всесвітнього економічного форуму Finance.ua збирає в одному матеріалі.👇🏻

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.