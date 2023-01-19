Андрій Садовий у Давосі розповів про ідею створення транспортного хабу на Львівщині — Finance.ua
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Андрій Садовий у Давосі розповів про ідею створення транспортного хабу на Львівщині

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Андрій Садовий у Давосі розповів про ідею створення транспортного хабу на Львівщині
Андрій Садовий у Давосі розповів про ідею створення транспортного хабу на Львівщині
Міський голова Львова Андрій Садовий в Давосі в кулуарах «Українського дому» розповів про ідею створення транспортного хабу в Жовкві на Львівщині, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«„Укрзалізниця“ планує прокласти до Львова три вузькі колії європейського стандарту: з Варшавського напрямку, з Кракова через Перемишль та з Угорщини, у зв’язку з чим є ідея транспортного хаба у Жовкві», — сказав Андрій Садовий.
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За словами міського голови Львова, транспортні проєкти, пов’язані з інтеграцією з європейською залізничною інфраструктурою, обговорять на великій конференції, що її готуються провести у Львові. Це потрібно, щоб залучитись партнерською підтримкою з ЄС.
Андрій Садовий також сказав, що наприкінці грудня вже обговорював цю конференцію у Брюсселі, зокрема мав зустріч із представниками транспортного департаменту.
«Їх це дуже цікавить. Вони вбачають у цьому сенс і готові інвестувати сьогодні гроші в ці реальні проєкти, які з погляду безпеки дають максимальну впевненість. Треба використати це, тому що це все залишається в Україні», — сказав міський голова Львова.
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За матеріалами:
Zaxid.net
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