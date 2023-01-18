Які галузі будуть пріоритетними у відновленні економіки України — Свириденко з Давосу 2023 — Finance.ua
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Які галузі будуть пріоритетними у відновленні економіки України — Свириденко з Давосу 2023

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Фото: Міністерство економіки
Фото: Міністерство економіки
Україна стала однією з головних тем порядку денного Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Так підсумувала перший день роботи форуму Юлія Свириденко, перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України в ефірі телемарафону.
Українська делегація наголошує на майбутньому повоєнному відновленні країни. Рушіями відновлення української економіки мають стати чотири пріоритетні галузі:
  • мілітарі-тек (високотехнологічне озброєння);
  • металургія, гірнича промисловість та машинобудування;
  • сільське господарство та харчова промисловість;
  • ІТ-галузь.
Юлія Свириденко впевнена, що на Україну після закінчення війни чекатиме інвестиційний бум.
«Вже наступного дня після перемоги Україна стане своєрідною світовою інвестиційною Меккою. Компанії, які готові інвестувати в Україну та локалізувати тут виробництво, розуміють, що йдеться фактично не лише про український ринок, а про ринок ЄС, адже Україна буде в Європейському Союзі. Саме приватні міжнародні інвестиції можуть стати ядром для відновлення України», — наголосила перша віце-прем’єр.
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«Війна в Україні триває, однак ми маємо напрацьований з MIGA та DFC (Multilateral Investment Guarantee Agency та US International Development Corporation. — Ред.) механізм страхування ризиків, який прагнемо масштабувати на всі країни, які бажають інвестувати в Україну. Це дозволяє вже зараз вести з партнерами діалог щодо секторів, які викликають найбільший інтерес інвесторів», — зазначила Юлія Свириденко.
Нагадаємо, всі головні меседжі з Всесвітнього економічного форуму Finance.ua збирає в одному матеріалі. 👇🏻

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