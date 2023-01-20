Ярослав Демченков представив на Форумі в Давосі ключові напрямки розвитку української енергетики — Finance.ua

Ярослав Демченков представив на Форумі в Давосі ключові напрямки розвитку української енергетики Сьогодні 10:44 — Енергетика

Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков в онлайн-форматі взяв участь у панелі «Енергетична інфраструктура України: від руйнування до стійкості», що пройшла в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Ярослав Демченков зазначив, що Енергетична стратегія Міністерства енергетики передбачає суттєві перетворення українського енергетичного сектору.

«Розширення ролі атомної та зеленої енергетики та децентралізована енергетична система. Ці пріоритети в основі нашої оновленої Енергетичної стратегії на найближчі десятиліття», — підкреслив він.

Заступник міністра наголосив, що роль вугілля значно знизиться після 2032 року, а до 2040 року Україна планує повністю відмовитися від його використання у процесі вироблення електроенергії. Поступова відмова від вугілля відбуватиметься паралельно з будівництвом нових сонячних та вітрових генерацій, а також ТЕЦ, що працюватимуть на біопаливі.

«Очікується, що частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі досягне 25% у 2032 році та подвоїться до 2050 року», — зазначив він.

Демченков також підкреслив, що до 2032 року Україна планує побудувати два нових атомних блоки та запустити пілотні проєкти малих модульних реакторів.

За словами заступника міністра, енергетичний перехід для Європи буде не просто неповним без України, але й неможливим.

«Нещодавно Фатіх Барол, глава Міжнародного енергетичного агентства, назвав Закон США про зниження інфляції найважливішою кліматичною угодою з часів Паризької угоди. Ми переконані, що післявоєнне зелене відновлення України стане ще однією ланкою в цьому глобальному поштовху до кліматичної нейтральності», — сказав він.

Демченков звернувся до учасників Форуму із закликом інвестувати в проєкти енергетичного переходу України, наголосивши, що це інвестиції в посилення енергетичної безпеки Європи.

У ході дискусії також порушувались питання забезпечення ядерної безпеки в Україні в умовах регулярних обстрілів російськими військами українських енергетичних об’єктів. Заступник міністра наголосив, що у формулі миру Президента України Володимира Зеленського питання ядерної та радіаційної безпеки стоїть першим.

«І ми вітаємо початок роботи місії МАГАТЕ на всіх наших атомних станціях, яка днями розпочала свою роботу на запрошення української сторони. Але відповідальність за створення загроз на наших ядерних об’єктах має нести насамперед росія, зокрема, «росатом», що покриває акти ядерного тероризму, що здійснюються росіянами в Україні. Світ мусить об’єднати зусилля та запровадити санкції проти атомної промисловості росії, відмовившись від співпраці з «росатомом», — наголосив він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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