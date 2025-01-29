День финансов: дефицит на рынке труда, аренда жилья для ВПЛ, цены на квартиры — Finance.ua

День финансов: дефицит на рынке труда, аренда жилья для ВПЛ, цены на квартиры Сегодня 17:40

В среду, 29 января, Finance.ua в новом материале подробно рассказывает о стремительно ворвавшейся в нашу жизнь китайской инновации.

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Новые правила для мобилизованных ФЛП. С 1 декабря 2024 года изменился перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Об этом С 1 декабря 2024 года изменился перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Как изменились цены на квартиры? Медианная цена однокомнатных квартир по Украине в 2024 году стремительно росла, кроме нескольких областей, расположенных поблизости от линии фронта. Об этом свидетельствует Медианная цена однокомнатных квартир по Украине в 2024 году стремительно росла, кроме нескольких областей, расположенных поблизости от линии фронта. Об этом свидетельствует аналитика OLX.

Чего ждут украинцы от рынка недвижимости. Большинство опрошенных украинцев считают, что цена Большинство опрошенных украинцев считают, что цена останется стабильной, почти столько же надеются на ее cнижение. Интересно, что ожидания изменений цен влияют на спрос, а следовательно, и на сами цены.

Аренда жилья для ВПЛ. Субсидия на аренду жилья для ВПЛ — это дополнительная финансовая помощь семьям из числа ВПЛ, которые вынуждены арендовать жилье из-за того, что Субсидия на аренду жилья для ВПЛ — это дополнительная финансовая помощь семьям из числа ВПЛ, которые вынуждены арендовать жилье из-за того, что потеряли собственное в результате российской агрессии и оккупации.

Причины девальвации гривны. Банкиры объяснили Банкиры объяснили причины стремительной девальвации гривны в конце 2024 года, когда ее официальный обменный курс впервые превысил 42 грн/$, а также в начале января 2025 года.

Ставки по валютным депозитам. Себестоимость привлеченной валюты для банков настолько высока, что они не могут платить больше вкладчикам. Об этом Себестоимость привлеченной валюты для банков настолько высока, что они не могут платить больше вкладчикам. Об этом рассказал заместитель председателя правления ТАСкомбанка Александр Заец.

При этом население увеличило объем депозитов почти во всех банках.

А вот по мнению эксперта, украинцы ищут высокодоходные вложения для своей валюты.

Какие профессии будут пользоваться спросом на рынке труда. Спрос на строителей и квалифицированных рабочих разного профиля (слесари, механики, электрики и т. п. ) останется Спрос на строителей и квалифицированных рабочих разного профиля (слесари, механики, электрики) останется высоким в 2025 году.

Также стало известно, с какими проблемами при трудоустройстве сталкиваются украинцы.

А в Госзанятости дали прогноз, устроятся ли беженцы на работу по возвращении в Украину.

Где в Украине самый большой дефицит кадров. Самый большой дефицит кадров в Украине среди и т. д. Самый большой дефицит кадров в Украине среди квалифицированных рабочих. Это такие профессии, как швея, электромонтер по ремонту электрооборудования, сантехник, электрик, монтер путей, слесарь аварийно-восстановительных работ, сварщик, электрогазосварщик, автослесарь

Как выросли пенсии в Украине за год. По состоянию на 1 января 2025 года средняя По состоянию на 1 января 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 5 789,05 гривен. Это на 403,8 гривны или на 7,5% больше, чем годом ранее.

Украинцы назвали наиболее коррупционные сферы. Наиболее коррупционные сферы, по Наиболее коррупционные сферы, по мнению украинцев, — деятельность правоохранительных органов, а также земельные отношения и строительство. Граждане считают, что по итогам прошлого года коррупционных проявлений в этих областях стало больше по сравнению с 2023 годом.

🌏 За рубежом

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✈️ Кстати, в новом материале Finance.ua рассказывает о том, какие категории украинцев могут выезжать за границу в 2025 году, об основаниях для пересечения границы и документах, если вы решили уехать из страны.

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