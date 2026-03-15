В Украине снизился спрос на электрокары: какие модели выбирали в феврале
В Украине снижается спрос на автомобили на аккумуляторных источниках питания (BEV). В феврале украинцы приобрели 1074 электрокара, что на 76% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем 2026 г. спрос упал на 63%.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Основную часть зарегистрированных транспортных средств составляли легковые электромобили — 1013 единиц. Из них 144 автомобиля были новыми, а 869 — подержанными.
Также в течение февраля были зарегистрированы 61 коммерческий электромобиль, среди которых только 10 машин были новыми.
ТОП-5 новых электромобилей месяца:
- BYD Sea Lion 06 — 16 авто;
- Zeekr 001 — 13 авто;
- BYD Leopard 3 — 13 авто;
- Zeekr 7X — 11 авто;
- HONDA eNP2 — 10 авто.
В список также попал Volkswagen ID. UNYX, который избрали 8 покупателей.
Лидеры среди подержанных электромобилей:
- Tesla Model Y — 124 авто;
- Tesla Model 3 — 117 авто;
- Nissan Leaf — 114 авто;
- Chevrolet Bolt — 59 авто;
- Tesla Model S — 45 авто.
Finance.ua уже писал, что в течение февраля украинцы приобрели 14,8 тыс. импортированных из-за рубежа подержанных легковушек. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым популярным среди ввезенных авто стал Volkswagen Golf.
Наибольшую долю среди ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей занимают бензиновые автомобили — 61% от общего количества. На электромобили пришлось 6%.
