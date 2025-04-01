День фінансів: зміни з 1 квітня, паспорти для чоловіків за кордоном, переможці церемонії FinAwards 2025 — Finance.ua

День фінансів: зміни з 1 квітня, паспорти для чоловіків за кордоном, переможці церемонії FinAwards 2025 Сьогодні 17:45

У вівторок, 1 квітня, розповімо про зміни для українців у другому місяці весни та про переможців церемонії нагородження FinAwards 2025.

Зміни з 1 квітня. У квітні внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати ті ж самі виплати, мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8000 грн. Однак деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії, ціни на ліки продовжать зменшуватися, а військовозобов’язані, яких не перебронювали роботодавці, — втратять бронювання. Детальніше про зміни в квітні У квітні внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати ті ж самі виплати, мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8000 грн. Однак деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії, ціни на ліки продовжать зменшуватися, а військовозобов’язані, яких не перебронювали роботодавці, — втратять бронювання. Детальніше про зміни в квітні розповідаємо тут

До речі, нагадуємо про наш щомісячний огляд карток із кешбеком. На початку кожного місяця Finance.ua робить огляд кредиток з кешбеком, в якому ми розповідаємо, які картки в поточному місяці вигідні для тих чи інших категорій покупок і як їх можна вигідно комбінувати:

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Водночас Україна не виконала один із ключових структурних маяків для сьомого перегляду програми МВФ і вже порушила терміни трьох маяків майбутнього восьмого перегляду. За планом Ukraine Facility країна ризикує не виконати дев’ять індикаторів за перший квартал 2025 року.

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Сьогодні продовжимо розповідати про переможців церемонії нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025, що проходила у Києві 28 березня:

На церемонії обрали найкращого СЕО страхової компанії . Золоту нагороду в цій номінації 2025 року отримав Голова Правління СК «ARX» Андрій Перетяжко.

. Золоту нагороду в цій номінації 2025 року отримав Голова Правління СК «ARX» Андрій Перетяжко. Першу сходинку у номінації «Найкращий продукт страхової компанії: ДМС для бізнесу» посіла Universalna.



посіла Universalna. Відзначили й кращі банківські додатки : 1 місце — àbank24, 2 місце — ПУМБ, 3 місце з однаковою кількістю голосів розділили застосунки monobank та Приват24;



: 1 місце — àbank24, 2 місце — ПУМБ, 3 місце з однаковою кількістю голосів розділили застосунки monobank та Приват24; Обрано найкращу кредитну картку . Перемогу, як і 2024 року, виборов ПУМБ та його картка «Всеможу Online».



. Перемогу, як і 2024 року, виборов ПУМБ та його картка «Всеможу Online». В цей день відзначили й провідні технології та інновації в категорії фінтех . Журі та учасники онлайн-голосування визначили трійку переможців: 1 місце за NovaPay, 2 місце — Renome Smart, 3 місце — YouControl.



. Журі та учасники онлайн-голосування визначили трійку переможців: 1 місце за NovaPay, 2 місце — Renome Smart, 3 місце — YouControl. Визначили, зокрема, й найкращого СЕО мікрофінансової організації. Золоту нагороду в цій номінації цього року отримав CEO Moneyveo Сергій Сінченко.



Золоту нагороду в цій номінації цього року отримав CEO Moneyveo Сергій Сінченко. Переможцем у номінації «Найкращий банк для клієнтів ФОП» став monobank.

став monobank. На FinAwards визначили переможця у номінації «Найкращий кредит готівкою». Цього року за нагороду боролися 13 банків. Переможцем цієї номінації став ПриватБанк.



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