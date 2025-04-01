Найкращі фінтех-рішення України: FinAwards-2025 оголосила переможців — Finance.ua

Найкращі фінтех-рішення України: FinAwards-2025 оголосила переможців Сьогодні 13:30 — Фінтех і Картки

Найкращі фінтех-рішення України: FinAwards-2025 оголосила переможців

28 березня в Києві відбулася 8-ма церемонія нагородження Всеукраїнської премії визнання найкращих у фінансовій сфері FinAwards-2025.

В цей день відзначили й провідні технології та інновації в категорії фінтех.

Журі та учасники онлайн-голосування визначили трійку переможців:

1 місце за NovaPay

2 місце — Renome Smart

3 місце — YouControl

Серед номінантів були також Portmone, PayForce, RozetkaPay, EasyPay та ще понад 10 компаній, які своїми рішеннями та технологіями змінюють фінансовий ринок України.

Цьогорічний переможець першим серед небанків випустив власний фінансовий застосунок з платіжною карткою. За рік роботи додатка користувачами стали 500 тисяч українців. Щодня 1300 клієнтів активують картку. NovaPay спрощує фінансову рутину для бізнесу та приватних клієнтів.

«Одна із наших цілей — полегшити щоденну рутину для ФОПів, які співпрацюють з групою компаній NOVA. Тому у додатку можна відкрити рахунок ФОП, оформити картку, здійснювати платежі та перекази, створювати виписки, довідки, оформити довіреності.», — кажуть у компанії.

Довідка Finance.ua:

FinAwords — це щорічна премія, яка відзначає досягнення у фінансовій сфері України;

серед номінантів провідні банки, МФО, страхові компанії та фінтех-проєкти;

організатори премії — авторитетні фінансові медіа Finance.ua та Мінфін.

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