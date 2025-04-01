Найкращі фінтех-рішення України: FinAwards-2025 оголосила переможців — Finance.ua
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Найкращі фінтех-рішення України: FinAwards-2025 оголосила переможців

Фінтех і Картки
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Найкращі фінтех-рішення України: FinAwards-2025 оголосила переможців
Найкращі фінтех-рішення України: FinAwards-2025 оголосила переможців
28 березня в Києві відбулася 8-ма церемонія нагородження Всеукраїнської премії визнання найкращих у фінансовій сфері FinAwards-2025.
В цей день відзначили й провідні технології та інновації в категорії фінтех.
Журі та учасники онлайн-голосування визначили трійку переможців:
  • 1 місце за NovaPay
  • 2 місце — Renome Smart
  • 3 місце — YouControl
Серед номінантів були також Portmone, PayForce, RozetkaPay, EasyPay та ще понад 10 компаній, які своїми рішеннями та технологіями змінюють фінансовий ринок України.
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Цьогорічний переможець першим серед небанків випустив власний фінансовий застосунок з платіжною карткою. За рік роботи додатка користувачами стали 500 тисяч українців. Щодня 1300 клієнтів активують картку. NovaPay спрощує фінансову рутину для бізнесу та приватних клієнтів.
«Одна із наших цілей — полегшити щоденну рутину для ФОПів, які співпрацюють з групою компаній NOVA. Тому у додатку можна відкрити рахунок ФОП, оформити картку, здійснювати платежі та перекази, створювати виписки, довідки, оформити довіреності.», — кажуть у компанії.

Довідка Finance.ua:

  • FinAwords — це щорічна премія, яка відзначає досягнення у фінансовій сфері України;
  • серед номінантів провідні банки, МФО, страхові компанії та фінтех-проєкти;
  • організатори премії — авторитетні фінансові медіа Finance.ua та Мінфін.
За матеріалами:
Finance.ua
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