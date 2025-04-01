Обрано найкращу кредитну картку в рамках FinAwards 2025 — Finance.ua

Обрано найкращу кредитну картку в рамках FinAwards 2025
У столиці в рамках FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін», визначилася трійка найкращих банків у номінації «Найкраща кредитна картка». Цього року за перемогу в цій номінації боролися 19 банків.
Перемогу, як і 2024 року, виборов ПУМБ та його картка «Всеможу Online».
- Максимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи: до 200 тис. грн
- Грейс-період: до 62 днів
- Відсотки за користування кредитом: 44,28%
- Мінімальний щомісячний платіж: 2,99%
- Реальна річна ставка: до 44,28%
- Комісія за зняття готівки кредитні кошти: 3,99% (у касі банку, своїх банкоматах та банкоматах інших українських банків)
Особливостями цієї картки є:
- Найнижча процентна ставка — 2,99% на місяць та обов’язковий платіж — 2,99% на місяць.
- Пільговий період діє на всі види операцій, зокрема зняття готівки та перекази.
- Унікальна програма лояльності: більше категорій кешбеку та підвищений кешбек у 1,5% з кредитної картки. Кешбек від банку на 3 категорії до 20%, кешбек від партнерів до 50%, 60+ запропонованих пропозицій. Всі пропозиції партнерського кешбеку можна під’єднати в один клік. Крамниці кешбеків до 22%, вибір з 90+ інтернет-магазинів, кешбек навіть за оплату готівкою.
- Реферальна програма «Запроси друга» — винагорода до 300 грн. Бонуси за налаштування автоплатежів.
- Керування єдиним кредитним лімітом, який можна використовувати на розрахунки кредиткою та розстрочки.
Друге місце посів monobank та його «Чорна картка».
- Максимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи: до 200 тис. грн.
- Грейс-період: До 62 днів (Діє з моменту виникнення заборгованості до кінця календарного місяця, наступного за датою виникнення заборгованості, за умови її погашення в повному обсязі).
- Відсотки за користування кредитом: 44,26% - реальна річна процентна ставка, відсотків річних.
- Мінімальний щомісячний платіж: 4% від заборгованості (не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованості).
- Реальна річна ставка: 44,26% - реальна річна процентна ставка, відсотків річних.
- Комісія за зняття готівки кредитні кошти: 4% від суми.
- Миттєва розстрочка на карту: Сервіс «Розстрочка на картку».
- Розстрочка на картку — простий спосіб отримання додаткових коштів в кредит. В застосунку в розділі «Кредити» виберіть суму (в рамках доступного ліміту) та кількість місяців, за які ви готові виплатити кошти, а ми миттєво перекажемо гроші на вашу картку. Комісія з розстрочки становить 1,9% на місяць.
- Перший платіж по розстрочці спишеться з чорної карти автоматично через місяць в дату оформлення.
Третю позицію посів Банк Кредит Дніпро та його кредитна картка «Gold».
- Максимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи: до 1 млн грн.
- Грейс-період: до 67 днів.
- Відсотки за користування кредитом: Пільговий період — безкоштовно, базова річна процентна ставка — 38,4%.
- Мінімальний щомісячний платіж: 2% від суми заборгованості або 100% суми заборгованості у випадку, якщо заборгованість менша або дорівнює 100 грн, та нараховані відповідно до умов договору проценти й комісії.
- Реальна річна ставка: 47,60%.
- Комісія за зняття готівки кредитні кошти: 4%.
- Миттєва розстрочка на карту. Розстрочка поділяється на 2 типи:
— а) переведення витрат на виплат;
— б) розстрочка на картку (без виконання операцій).
- Сума кредиту: від 1 тис. грн до 100 тис. грн.
- Строк кредиту: від 3 до 36 місяців.
- Щомісячна комісія: від 1,5% до 2,5% (при строку Розстрочки 3 місяці: 1.5% від суми Розстрочки за кожен місяць обраного Клієнтом строку Розстрочки, а при строку Розстрочки від 4 до 36 місяців: 2.5% від суми Розстрочки за кожен місяць обраного Клієнтом строку Розстрочки).
Фішкою цієї картки є те, що тут найбільший кредитний ліміт.
Четверте місце в активі Ідея Банк та її кредитної картки «О.Картка+». Замкнув топ-5 у цій номінації Банк Альянс з кредитною карткою «Стартова».
Розподілення голосів було наступним чином:
- Переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері)
— 1 місце — monobank;
— 2 місце — Банк Кредит Дніпро;
— 3 місце — ПУМБ;
— 4 місце — ПриватБанк;
— 5 місце — Ідея Банк.
- Переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України Finance.ua та Мінфін)
— 1 місце — Банк Кредит Дніпро;
— 2 місце — ПУМБ;
— 3 місце — monobank;
— 4 місце — ПриватБанк;
— 5 місце — Ідея Банк.
- Вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами)
— 1 місце — Банк Альянс;
— 2 місце — Ідея Банк;
— 3 місце — абанк;
— 4 місце — ПУМБ;
— 5 місце — ПриватБанк.
Довідка Finance.ua:
- FinAwards 2025 - авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;
- щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
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