Обрано найкращу кредитну картку в рамках FinAwards 2025 — Finance.ua

Обрано найкращу кредитну картку в рамках FinAwards 2025 Сьогодні 14:05 — Фінтех і Картки

, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін», визначилася трійка найкращих банків у номінації «Найкраща кредитна картка». Цього року за перемогу в цій номінації боролися 19 банків. У столиці в рамках FinAwards 2025 організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін», визначилася трійка найкращих банків у номінації «». Цього року за перемогу в цій номінації боролися 19 банків.

ПУМБ та його картка «Всеможу Online». Перемогу, як і 2024 року, виборовта його картка «».

Голова Salesdoubler Олександр Бойко (ліворуч) вручає нагороду представнику банку

Максимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи: до 200 тис. грн

Грейс-період: до 62 днів

Відсотки за користування кредитом: 44,28%

Мінімальний щомісячний платіж: 2,99%

Реальна річна ставка: до 44,28%

Комісія за зняття готівки кредитні кошти: 3,99% (у касі банку, своїх банкоматах та банкоматах інших українських банків)

Особливостями цієї картки є:

Найнижча процентна ставка — 2,99% на місяць та обов’язковий платіж — 2,99% на місяць. Пільговий період діє на всі види операцій, зокрема зняття готівки та перекази. Унікальна програма лояльності: більше категорій кешбеку та підвищений кешбек у 1,5% з кредитної картки. Кешбек від банку на 3 категорії до 20%, кешбек від партнерів до 50%, 60+ запропонованих пропозицій. Всі пропозиції партнерського кешбеку можна під’єднати в один клік. Крамниці кешбеків до 22%, вибір з 90+ інтернет-магазинів, кешбек навіть за оплату готівкою. Реферальна програма «Запроси друга» — винагорода до 300 грн. Бонуси за налаштування автоплатежів. Керування єдиним кредитним лімітом, який можна використовувати на розрахунки кредиткою та розстрочки.

monobank та його «Чорна картка». Друге місце посівта його «».

Максимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи: до 200 тис. грн.

Грейс-період: До 62 днів (Діє з моменту виникнення заборгованості до кінця календарного місяця, наступного за датою виникнення заборгованості, за умови її погашення в повному обсязі).

Відсотки за користування кредитом: 44,26% - реальна річна процентна ставка, відсотків річних.

Мінімальний щомісячний платіж: 4% від заборгованості (не менше 100 грн, але не більше залишку заборгованості).

Реальна річна ставка: 44,26% - реальна річна процентна ставка, відсотків річних.

Комісія за зняття готівки кредитні кошти: 4% від суми.

Миттєва розстрочка на карту: Сервіс «Розстрочка на картку».

Розстрочка на картку — простий спосіб отримання додаткових коштів в кредит. В застосунку в розділі «Кредити» виберіть суму (в рамках доступного ліміту) та кількість місяців, за які ви готові виплатити кошти, а ми миттєво перекажемо гроші на вашу картку. Комісія з розстрочки становить 1,9% на місяць.

Перший платіж по розстрочці спишеться з чорної карти автоматично через місяць в дату оформлення.

Банк Кредит Дніпро та його кредитна картка «Gold». Третю позицію посівта його кредитна картка «».

Максимальна сума кредитного ліміту, без довідки про доходи: до 1 млн грн.

Грейс-період: до 67 днів.

Відсотки за користування кредитом: Пільговий період — безкоштовно, базова річна процентна ставка — 38,4%.

Мінімальний щомісячний платіж: 2% від суми заборгованості або 100% суми заборгованості у випадку, якщо заборгованість менша або дорівнює 100 грн, та нараховані відповідно до умов договору проценти й комісії.

Реальна річна ставка: 47,60%.

Комісія за зняття готівки кредитні кошти: 4%.

Миттєва розстрочка на карту. Розстрочка поділяється на 2 типи:

— а) переведення витрат на виплат;

— б) розстрочка на картку (без виконання операцій).

Сума кредиту: від 1 тис. грн до 100 тис. грн.

Строк кредиту: від 3 до 36 місяців.

Щомісячна комісія: від 1,5% до 2,5% (при строку Розстрочки 3 місяці: 1.5% від суми Розстрочки за кожен місяць обраного Клієнтом строку Розстрочки, а при строку Розстрочки від 4 до 36 місяців: 2.5% від суми Розстрочки за кожен місяць обраного Клієнтом строку Розстрочки).

Фішкою цієї картки є те, що тут найбільший кредитний ліміт.

Ідея Банк та її кредитної картки «О.Картка+». Замкнув топ-5 у цій номінації Банк Альянс з кредитною карткою «Стартова». Четверте місце в активіта її кредитної картки «». Замкнув топ-5 у цій номінації Банк Альянс з кредитною карткою «Стартова».

Розподілення голосів було наступним чином:

Переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері)

— 1 місце — monobank;

— 2 місце — Банк Кредит Дніпро;

— 3 місце — ПУМБ;

— 4 місце — ПриватБанк

— 5 місце — Ідея Банк.

Переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України Finance.ua та Мінфін)

— 1 місце — Банк Кредит Дніпро;

— 2 місце — ПУМБ;

— 3 місце — monobank;

— 4 місце — ПриватБанк;

— 5 місце — Ідея Банк.

Вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами)

— 1 місце — Банк Альянс;

— 2 місце — Ідея Банк;

— 3 місце — абанк;

— 4 місце — ПУМБ;

— 5 місце — ПриватБанк.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 - авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8 рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.