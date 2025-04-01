Названо найкращий мобільний додаток серед українських банків: FinAwards-2025 — Finance.ua

Названо найкращий мобільний додаток серед українських банків: FinAwards-2025 Сьогодні 16:02 — Фінтех і Картки

Названо найкращий мобільний додаток серед українських банків: FinAwards-2025

28 березня в рамках Всеукраїнської премії визнання найкращих у фінансовій сфері FinAwards-2025 відзначили кращі банківські додатки.

Для цього експерти встановили та протестували застосунки кожного банку-номінанта за 28 критеріями. Також врахували оцінки журі та голоси з сайту і визначили трійку лідерів:

1 місце — àbank24

2 місце — ПУМБ

3 місце з однаковою кількістю голосів розділили застосунки monobank та Приват24

«àbank24 — це мобільний застосунок з акцентом на потреби людей.», — розповідають переможці. В застосунку зібрані всі найзручніші послуги онлайн-банкінгу, функції для ФОПів та програми лояльності від партнерів.

Визначали найкращих три групи журі та тестування. Публікуємо переможців кожної:

переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері):

- 1 місце — monobank

- 2 місце — ПУМБ

- 3 місце — ПриватБанк

- 4 місце — абанк;

- 5 місце — Sense Bank.

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переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):

- 1 місце — monobank;

- 2 місце — ПУМБ;

- 3 місце — ПриватБанк;

- 4 місце — абанк;

- 5 місце — Sense Bank.

вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):

- 1 місце — абанк;

- 2 місце — Alliance bank;

- 3 місце — ПриватБанк;

- 4 місце — ПУМБ;

- 5 місце — monobank.

результати тестування:

- 1 місце — абанк;

- 2 місце — ПУМБ;

- 3 місце — Sense Bank;

- 5 місце — monobank/ ПриватБанк.

Довідка Finance.ua:

FinAwords — це щорічна премія, яка відзначає досягнення у фінансовій сфері України;

серед номінантів провідні банки, МФО, страхові компанії та фінтех-проєкти;

організатори премії — авторитетні фінансові медіа Finance.ua та Мінфін.

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