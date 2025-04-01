Названо найкращий мобільний додаток серед українських банків: FinAwards-2025 — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Названо найкращий мобільний додаток серед українських банків: FinAwards-2025

Фінтех і Картки
1
Названо найкращий мобільний додаток серед українських банків: FinAwards-2025
Названо найкращий мобільний додаток серед українських банків: FinAwards-2025
28 березня в рамках Всеукраїнської премії визнання найкращих у фінансовій сфері FinAwards-2025 відзначили кращі банківські додатки.
Для цього експерти встановили та протестували застосунки кожного банку-номінанта за 28 критеріями. Також врахували оцінки журі та голоси з сайту і визначили трійку лідерів:
  • 1 місце — àbank24
  • 2 місце — ПУМБ
  • 3 місце з однаковою кількістю голосів розділили застосунки monobank та Приват24
Читайте також
«àbank24 — це мобільний застосунок з акцентом на потреби людей.», — розповідають переможці. В застосунку зібрані всі найзручніші послуги онлайн-банкінгу, функції для ФОПів та програми лояльності від партнерів.
Визначали найкращих три групи журі та тестування. Публікуємо переможців кожної:
  • переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері):
- 1 місце — monobank;
- 2 місце — ПУМБ;
- 3 місце — ПриватБанк;
- 4 місце — абанк;
- 5 місце — Sense Bank.
Читайте також
  • переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):
- 1 місце — monobank;
- 2 місце — ПУМБ;
- 3 місце — ПриватБанк;
- 4 місце — абанк;
- 5 місце — Sense Bank.
  • вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):
- 1 місце — абанк;
- 2 місце — Alliance bank;
- 3 місце — ПриватБанк;
- 4 місце — ПУМБ;
- 5 місце — monobank.
Читайте також
  • результати тестування:
- 1 місце — абанк;
- 2 місце — ПУМБ;
- 3 місце — Sense Bank;
- 4 місце — Банк Власний Рахунок;
- 5 місце — monobank/ ПриватБанк.

Довідка Finance.ua:

  • FinAwords — це щорічна премія, яка відзначає досягнення у фінансовій сфері України;
  • серед номінантів провідні банки, МФО, страхові компанії та фінтех-проєкти;
  • організатори премії — авторитетні фінансові медіа Finance.ua та Мінфін.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems