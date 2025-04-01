Названо найкращий мобільний додаток серед українських банків: FinAwards-2025 — Finance.ua

Названо найкращий мобільний додаток серед українських банків: FinAwards-2025
28 березня в рамках Всеукраїнської премії визнання найкращих у фінансовій сфері FinAwards-2025 відзначили кращі банківські додатки.
Для цього експерти встановили та протестували застосунки кожного банку-номінанта за 28 критеріями. Також врахували оцінки журі та голоси з сайту і визначили трійку лідерів:
- 1 місце — àbank24
- 2 місце — ПУМБ
- 3 місце з однаковою кількістю голосів розділили застосунки monobank та Приват24
«àbank24 — це мобільний застосунок з акцентом на потреби людей.», — розповідають переможці. В застосунку зібрані всі найзручніші послуги онлайн-банкінгу, функції для ФОПів та програми лояльності від партнерів.
Визначали найкращих три групи журі та тестування. Публікуємо переможців кожної:
- переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері):
- 1 місце — monobank;
- 2 місце — ПУМБ;
- 3 місце — ПриватБанк;
- 4 місце — абанк;
- 5 місце — Sense Bank.
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- переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):
- 1 місце — monobank;
- 2 місце — ПУМБ;
- 3 місце — ПриватБанк;
- 4 місце — абанк;
- 5 місце — Sense Bank.
- вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):
- 1 місце — абанк;
- 2 місце — Alliance bank;
- 3 місце — ПриватБанк;
- 4 місце — ПУМБ;
- 5 місце — monobank.
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- результати тестування:
- 1 місце — абанк;
- 2 місце — ПУМБ;
- 3 місце — Sense Bank;
- 4 місце — Банк Власний Рахунок;
- 5 місце — monobank/ ПриватБанк.
Довідка Finance.ua:
- FinAwords — це щорічна премія, яка відзначає досягнення у фінансовій сфері України;
- серед номінантів провідні банки, МФО, страхові компанії та фінтех-проєкти;
- організатори премії — авторитетні фінансові медіа Finance.ua та Мінфін.
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