Названо найстійкіший банк України: FinAwards 2025 — Finance.ua
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Названо найстійкіший банк України: FinAwards 2025

Фондовий ринок
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У Києві 28 березня відбулося вручення престижної премії FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».
Одна з основних номінацій — «Стійкий банк», й переможцем за цією номінацією став Укрсиббанк. Другу сходинку посів Райффайзен Банк. «Бронзу» ж отримав Креді Агріколь Банк.
Голова Медіабізнесу Treeum Надія Квітка та заступник голови правління УкрСиббанку з питань роздрібного бізнесу Андрій Кашперук
Голова Медіабізнесу Treeum Надія Квітка та заступник голови правління УкрСиббанку з питань роздрібного бізнесу Андрій Кашперук
Що стосується лідера — Укрсиббанк, то він за підсумками 4 кварталу 2024 року отримав 4,48 бали.
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Рейтинг стійкості банків від порталу «Мінфіну» оновлюється щоквартально та формується на основі відкритих даних. Організатори рейтингу оцінюють банки за такими показниками, як фінансова стабільність, рівень ліквідності, приріст депозитів, репутація у сфері платежів і наявність зовнішньої підтримки. У цьому кварталі до рейтингу увійшли 35 банків з активами понад 1 млрд грн.
Зазначимо, що відбір претендентів на участь у номінаціях проходив на сайті FinAwards 2025, де відбулося відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу. Учасників також оцінювало експертне журі.

Довідка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 - авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;
  • Щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
За матеріалами:
Finance.ua
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