Названо «Банкіра року» за версією FinAwards 2025 — Finance.ua

Названо «Банкіра року» за версією FinAwards 2025 Сьогодні 16:00 — Фондовий ринок

У п’ятницю, 28 березня, в Києві відбулася церемонія нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025.

Засновники цієї премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua та Minfin.com.ua.

Вже традиційно кожного року премія FinAwards 2025 визначає найкращих представників фінансової сфери України. За перемогу змагаються представники банків, МФО, страхові компанії, інфлюєнсери та інші представники фінансового ринку України.

Серед багатьох номінацій обирали і банкіра року.

У цій номінації були представлені топменеджери банків (голови правлінь або заступники голів правлінь), під чиїм керівництвом у 2024 році банк досяг значних якісних показників в розвитку банку в цілому: приріст валюти, зростання кількості клієнтів, висока рентабельність, хороший фінансовий результат, розширення каналів обслуговування клієнтів тощо.

Трійка лідерів:

«бронзу» отримав Михайло Власенко, Голова Правління Ідея Банку;

«срібло» - Сергій Наумов, Голова правління Ощадбанку;

Золота нагорода у Сергія Черненка, Голови Правління ПУМБ.

На фото: СЕО Treeum Валерія Луньова вручає нагороду Сергію Черненку

Сергій Черненко обійшов 12 своїх колег, яких номінували на премію.

Сергій Черненко вже 13 років поспіль обіймає посаду Голови правління ПУМБ . Під його керівництвом ПУМБ став одним з найбільших приватних банків України та входить до десяти найбільших банків України за ключовими показниками. Чистий прибуток ПУМБ за 9 місяців 2024 року склав 5,18 млрд грн. Це дозволило банку увійти до ТОП-5 за цим показником на банківському ринку країни.

Активи банку за цей період зросли на 8,2% і становлять 165,97 млрд грн.

За розміром активів станом на 01.10.2024 ПУМБ входить до ТОП-10 серед українських банків та до ТОП-5 банків із приватним капіталом.

Відображенням успіхів цифровізації ПУМБ став масштабний ребрендинг, який банк провів восени цього року.

Нагадаємо, в 2021 році він вже отримував «золото» в номінації «Банкір року».

Найкращих банкірів визначали три групи журі. Публікуємо переможців кожної:

переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працює в банківській сфері):

1 місце — Сергій Черненко, Голова Правління ПУМБ;

2 місце — Володимир Мудрий, Голова Правління АТ «ОТП БАНК»;

3 місце — Олександр Писарук, Голова Правління Райффайзен Банку

4 місце — Юрій Кандауров, Голова Правління àбанку;

5 місце — Сергій Наумов, Голова правління Ощадбанку

переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):

1 місце — Сергій Черненко, Голова Правління ПУМБ;

2 місце — Сергій Наумов, Голова правління Ощадбанку;

3 місце — Володимир Мудрий, Голова Правління АТ «ОТП БАНК»;

4 місце — Юрій Кандауров, Голова Правління àбанку;

5 місце — Олександр Писарук, Голова Правління Райффайзен Банку.

вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):

1 місце — Михайло Власенко, Голова Правління Ідея Банку

2 місце — Лариса Чернишова, Заступник Голови Правління (з питань фінансів) ПриватБанку

3 місце — Сергій Черненко, Голова Правління ПУМБ

4 місце — Олег Поляк, перший Заступник Голови Правління Таскомбанку

5 місце — Сергій Наумов, Голова правління Ощадбанку.

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