Якою була премія FinAwards 2025 та хто переміг — Finance.ua

Якою була премія FinAwards 2025 та хто переміг
Переможці щорічної премії визнання лідерів фінансового ринку України — FinAwards 2025 — оголошені. Премія є однією із найавторитетніших в нашій країні і проводиться вже 8 років поспіль.
Цьогоріч обрання лідерів фінансової сфери відбувалося за традиційним алгоритмом. Протягом трьох місяців відбувався відбір претендентів на участь у номінаціях, онлайн-голосування користувачів на сайті премії та оцінювання експертного журі. Після підбиття підсумків переможців оголосили на церемонії нагородження 28 березня у Києві.
Запрошеним ведучим церемонії нагородження став Дмитро Лавров. На гостей заходу також чекав корисний нетворкінг з можливістю завести нові знайомства з лідерами ринку фінансів та отримати натхнення на розвиток власної справи. Як бонус — шампанське та виступ оркестру Infinito String Music.
Окрім цього учасники івенту мали змогу долучитися до важливої благодійної ініціативи — збору на авто для 44-ї ОМБР. Спільними зусиллями вдалося зібрати та передати українським захисникам майже 35 тис. гривень.
Організатори заходу — сайти Finance.ua та «Мінфін» також висловили підтримку Інституту реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку ветеранів «Архітектура стійкості» КНУБА. Цей заклад став потужним центром реабілітації та розвитку для тих, хто повертається до мирного життя після служби або був змушений залишити свої домівки, — військових, їхніх родин та ВПО.
Допомагали з проведенням FinAwards 2025 надійні партнери заходу:
- Mazda — офіційний імпортер і дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні;
- ПУМБ — надійний український приватний комерційний банк, який ідеально підходить як для зберігання коштів клієнтів, так і для бізнесу;
- Credit 7 — зручний сервіс онлайн-кредитування для вирішення термінових потреб клієнтів;
- Банк Кредит Дніпро — український комерційний банк, який допомагає клієнтам ефективно управляти фінансами;
- Tranzzo — комплексна та універсальна платформа для бізнесу з дієвими платіжними рішеннями;
- AvansCredit — сучасний фінансовий сервіс з доступними та зручними мікропозиками для українців;
- Renome Smart — українська IT-компанія, що створює найрізноманітніші рішення для банків та бізнесу;
- Portmone — безпечна українська міжбанківська електронна платіжна система.
Хто став переможцями?
Премія цього року мала 38 номінацій — 35 основних і три додаткові. Найкращих обирали серед банків, МФО, страхових і фінтех компаній, криптообмінників, YouTube і Telegram-каналів, класичних та альтернативних інвестиційних пропозицій, інфлюенсерів, провайдерів онлайн і офлайн платежів.
У позаконкурсних номінаціях переможцями стали НАБУ (номінація «За внесок в стійкість фінансового ринку», ВАФК (номінація «За стійкість і стратегічний розвиток фінансового ринку») та Кредит плюс (номінація «Найстабільніший оффер (рекомендовано SalesDoubler»).
Крім того, на премії відзначили переможців серед таких банків:
- ПУМБ — номінації «Найкраща кредитна картка», «Картка № 1 в гаманці», «Найкращий банк для юридичних осіб», «Найкращий керівник маркетингу» (Ксенія Сікорська, директор Департаменту маркетингу ПУМБ), «Найкращий керівник роздрібного бізнесу» (Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу), «Банкір року» (Сергій Черненко, Голова Правління ПУМБ);
- ПриватБанк — номінації «Найкращий кредит готівкою», «Провідні технології та інновації (категорія банки)», «Найкраща преміальна карта»;
- Укрсиббанк — номінація «Стійкий банк»;
- àbank — номінації «Народний банк», «Найкращий мобільний додаток»;
- ІдеяБанк — номінація «Найкращий депозит»;
- монобанк — номінація «Найкращий банк для клієнтів ФОП».
Серед МФО перші місця у 4 з 6 номінацій забрав Moneyveo. Цей сервіс онлайн-кредитування визнали найкращим серед МФО, а також найкращим за якістю обслуговування клієнтів. Крім того, директорку департаменту маркетингу та продажів Moneyveo Серафиму Оліну (Неходу) визнали найкращм керівником маркетингу (Категорія МФО), а CEO Moneyveo Сергія Сінченка було оголошено найкращим СEO мікрофінансової організації.
Серед блогерів першість у номінації «Найкращий Telegram-канал про фінанси» забрав «Останній капіталіст», а у номінації «Найкращий YouTube-канал про фінанси» вже традиційно 1 місце дісталося YouTube-каналу професійного інвестора Дмитра Карпіловського «УкрІнвестКлуб».
В категорії інвестиції переможцями стали ICU (номінація «Найкраща інвестиційна пропозиція в класичні активи»), Inzhur (номінація «Найкраща інвестиційна пропозиція в альтернативні активи») та ObmenAT24 (номінація «Накращий сервіс криптообміну»).
З повним переліком номінацій та переможців можна ознайомитися на сайті FinAwards 2025.
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