Якою була премія FinAwards 2025 та хто переміг — Finance.ua

Якою була премія FinAwards 2025 та хто переміг Сьогодні 16:20

Якою була премія FinAwards 2025 та хто переміг

Переможці щорічної премії визнання лідерів фінансового ринку України — FinAwards 2025 — оголошені. Премія є однією із найавторитетніших в нашій країні і проводиться вже 8 років поспіль.

Цьогоріч обрання лідерів фінансової сфери відбувалося за традиційним алгоритмом. Протягом трьох місяців відбувався відбір претендентів на участь у номінаціях, онлайн-голосування користувачів на сайті премії та оцінювання експертного журі. Після підбиття підсумків переможців оголосили на церемонії нагородження 28 березня у Києві.

Запрошеним ведучим церемонії нагородження став Дмитро Лавров. На гостей заходу також чекав корисний нетворкінг з можливістю завести нові знайомства з лідерами ринку фінансів та отримати натхнення на розвиток власної справи. Як бонус — шампанське та виступ оркестру Infinito String Music.

Окрім цього учасники івенту мали змогу долучитися до важливої благодійної ініціативи — збору на авто для 44-ї ОМБР. Спільними зусиллями вдалося зібрати та передати українським захисникам майже 35 тис. гривень.

Організатори заходу — сайти Finance.ua та «Мінфін» також висловили підтримку Інституту реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку ветеранів « Архітектура стійкості » КНУБА. Цей заклад став потужним центром реабілітації та розвитку для тих, хто повертається до мирного життя після служби або був змушений залишити свої домівки, — військових, їхніх родин та ВПО.

Допомагали з проведенням FinAwards 2025 надійні партнери заходу:

Mazda — офіційний імпортер і дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні;

ПУМБ — надійний український приватний комерційний банк, який ідеально підходить як для зберігання коштів клієнтів, так і для бізнесу;

Credit 7 — зручний сервіс онлайн-кредитування для вирішення термінових потреб клієнтів;

Банк Кредит Дніпро — український комерційний банк, який допомагає клієнтам ефективно управляти фінансами;

Tranzzo — комплексна та універсальна платформа для бізнесу з дієвими платіжними рішеннями;

AvansCredit — сучасний фінансовий сервіс з доступними та зручними мікропозиками для українців;

Renome Smart — українська IT-компанія, що створює найрізноманітніші рішення для банків та бізнесу;

Portmone — безпечна українська міжбанківська електронна платіжна система.

Хто став переможцями?

Премія цього року мала 38 номінацій — 35 основних і три додаткові. Найкращих обирали серед банків, МФО, страхових і фінтех компаній, криптообмінників, YouTube і Telegram-каналів, класичних та альтернативних інвестиційних пропозицій, інфлюенсерів, провайдерів онлайн і офлайн платежів.

У позаконкурсних номінаціях переможцями стали НАБУ (номінація «За внесок в стійкість фінансового ринку», ВАФК (номінація «За стійкість і стратегічний розвиток фінансового ринку») та Кредит плюс (номінація «Найстабільніший оффер (рекомендовано SalesDoubler»).

Крім того, на премії відзначили переможців серед таких банків:

ПУМБ — номінації «Найкраща кредитна картка», «Картка № 1 в гаманці», «Найкращий банк для юридичних осіб», «Найкращий керівник маркетингу» (Ксенія Сікорська, директор Департаменту маркетингу ПУМБ), «Найкращий керівник роздрібного бізнесу» (Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу), «Банкір року» (Сергій Черненко, Голова Правління ПУМБ);

ПриватБанк — номінації «Найкращий кредит готівкою», «Провідні технології та інновації (категорія банки)», «Найкраща преміальна карта»;

Укрсиббанк — номінація «Стійкий банк»;

àbank — номінації «Народний банк», «Найкращий мобільний додаток»;

ІдеяБанк — номінація «Найкращий депозит»;

монобанк — номінація «Найкращий банк для клієнтів ФОП».

Серед МФО перші місця у 4 з 6 номінацій забрав Moneyveo. Цей сервіс онлайн-кредитування визнали найкращим серед МФО, а також найкращим за якістю обслуговування клієнтів. Крім того, директорку департаменту маркетингу та продажів Moneyveo Серафиму Оліну (Неходу) визнали найкращм керівником маркетингу (Категорія МФО), а CEO Moneyveo Сергія Сінченка було оголошено найкращим СEO мікрофінансової організації.

Серед блогерів першість у номінації «Найкращий Telegram-канал про фінанси» забрав «Останній капіталіст», а у номінації «Найкращий YouTube-канал про фінанси» вже традиційно 1 місце дісталося YouTube-каналу професійного інвестора Дмитра Карпіловського «УкрІнвестКлуб».

В категорії інвестиції переможцями стали ICU (номінація «Найкраща інвестиційна пропозиція в класичні активи»), Inzhur (номінація «Найкраща інвестиційна пропозиція в альтернативні активи») та ObmenAT24 (номінація «Накращий сервіс криптообміну»).

З повним переліком номінацій та переможців можна ознайомитися на сайті FinAwards 2025

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