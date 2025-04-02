На FinAwards 2025 нагородили найкращий YouTube-канал про фінанси — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На FinAwards 2025 нагородили найкращий YouTube-канал про фінанси

24
Щорічна премія FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України — Finance.ua та «Мінфін», відбулася в Києві. Завдяки премії було визначено й найкращий YouTube-канал про фінанси.
Нагороду здобув YouTube-канал УкрІнвестКлубу. Наразі він налічує понад 400 тис. підписників.
Фінансовий експерт Олексій Козирєв (ліворуч) вручає статуетку інфлюенсеру Дмитру Карпіловському
Фінансовий експерт Олексій Козирєв (ліворуч) вручає статуетку інфлюенсеру Дмитру Карпіловському
Метою УкрІнвестКлуб є розбір в «живому форматі» різних видів бізнесу та нерухомості для інвестування, щоб знайти привабливі пропозиції для реальних інвесторів. Окрім того, вони допомагають інвестору знайти та проаналізувати найкращі варіанти на ринку. Водночас розбір ведеться лише на реальних кейсах.
Друга сходинка — за YouTube-каналом «Останній капіталіст». Наразі вони мають 347 тис. підписників.
Замкнув найкращі 3 YouTube-канал про фінанси — Taras Guk. У нього наразі трохи більш як 53 тис. підписників. Тарас Гук розповідає про: інвестиції, особисті фінанси, податки, закони в Україні та світі.

Довідка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;
  • щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems