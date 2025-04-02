На FinAwards 2025 нагородили найкращий YouTube-канал про фінанси — Finance.ua

На FinAwards 2025 нагородили найкращий YouTube-канал про фінанси Сьогодні 21:43

найкращий YouTube-канал про фінанси. Щорічна премія FinAwards 2025 , організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України — Finance.ua та «Мінфін», відбулася в Києві. Завдяки премії було визначено й

Нагороду здобув YouTube-канал УкрІнвестКлубу. Наразі він налічує понад 400 тис. підписників.

Фінансовий експерт Олексій Козирєв (ліворуч) вручає статуетку інфлюенсеру Дмитру Карпіловському

Метою УкрІнвестКлуб є розбір в «живому форматі» різних видів бізнесу та нерухомості для інвестування, щоб знайти привабливі пропозиції для реальних інвесторів. Окрім того, вони допомагають інвестору знайти та проаналізувати найкращі варіанти на ринку. Водночас розбір ведеться лише на реальних кейсах.

Друга сходинка — за YouTube-каналом «Останній капіталіст». Наразі вони мають 347 тис. підписників.

Замкнув найкращі 3 YouTube-канал про фінанси — Taras Guk. У нього наразі трохи більш як 53 тис. підписників. Тарас Гук розповідає про: інвестиції, особисті фінанси, податки, закони в Україні та світі.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;

щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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