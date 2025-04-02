В Україні набули чинності вимоги до енергоефективності будівель за стандартом ЄС — Finance.ua

В Україні набули чинності вимоги до енергоефективності будівель за стандартом ЄС Сьогодні 21:30 — Енергетика

В Україні набули чинності вимоги до енергоефективності будівель за стандартом ЄС

В Україні почали діяти вимоги щодо сертифікації будівель за стандартом енергоефективності NZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Відповідний наказ Мінрозвитку № 168 від 6 лютого 2025 року «Деякі питання запровадження вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії» набрав чинності 1 квітня.

Зазначається, що прийняття вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії (NZEB) є важливим кроком на шляху до енергетичної незалежності України та її інтеграції до Європейського Союзу.

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«Будівлі з близьким до нульового рівнем споживання енергії — це сучасні, комфортні та екологічно чисті будівлі, які дозволяють заощаджувати кошти на комунальних послугах. Завдяки високій енергоефективності, такі будівлі потребують менше енергії для опалення та охолодження, що робить їх більш економічними та екологічно стійкими. Наразі ми затвердили вимоги, які дозволяють сертифікувати будівлі за стандартом NZEB. Але важливо підкреслити, це поки що не обов’язок, а можливість. Ми пропонуємо варіанти, а не встановлюємо жорсткі правила», — зазначила перший заступник міністра Альона Шкрум.

Вона висловила сподівання, що в недалекому майбутньому Україна зможе повністю перейти на такий тип будівництва.

«А поки що це чудова нагода для нас усіх пробувати, вчитися та набиратися необхідного досвіду», — зазначила вона.

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Будівлі НЗЕБ (NZEB) — це будівлі з дуже високою енергетичною ефективністю, де майже нульова або дуже незначна кількість необхідної енергії повинна надходити переважно з відновлюваних джерел енергії, вироблених на місці або поблизу.

Вимоги до будівель НЗЕБ в Україні включають:

вимоги до класу енергоефективності будівлі;

вимоги до показника споживання первинної енергії з невідновлюваних джерел енергії будівлею;

вимоги до частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;

вимоги до теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій будівлі;

вимоги до повітропроникності будівлі;

вимоги до інженерних систем будівлі.

Мінрозвитку зазначає, що будівлі НЗЕБ споживають менше енергії, що зменшує залежність України від імпорту енергоносіїв; викидають менше парникових газів, що сприяє боротьбі зі зміною клімату; мають нижчі експлуатаційні витрати, що дозволяє заощаджувати кошти; відповідають європейським стандартам, що сприяє інтеграції України до ЄС.

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